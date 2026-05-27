Quem é Moise Kouame? Francês de 17 anos faz história em Roland Garros

Moise Kouame: em março, o francês recebeu convite para o Miami Open ( JULIEN DE ROSA / AFP)
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h52.
A edição de 2026 de Roland Garros ganhou um novo protagonista nesta terça-feira, 27. Aos 17 anos e dois meses, o francês Moise Kouame derrotou o croata Marin Cilic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/2 e 6/1, e entrou para a história do torneio.
Atual número 318 do ranking mundial, Kouame se tornou o tenista mais jovem a vencer uma partida na chave principal de Roland Garros desde 1991. Na ocasião, o romeno Dino Pescariu, então com 17 anos e um mês, havia alcançado a marca.
Além disso, o francês virou o primeiro adolescente a derrotar um campeão de Grand Slam em sua estreia em uma chave principal de Grand Slam desde Marat Safin, em Roland Garros de 1998, contra Andre Agassi.
A vitória de Kouame ganhou ainda mais peso pelo currículo do adversário. Cilic, de 37 anos, já foi número 3 do mundo e alcançou a semifinal de Roland Garros em 2022.
O duelo também registrou a segunda maior diferença de idade entre jogadores em uma partida de Grand Slam neste século. O recorde segue sendo o confronto entre Zachary Svajda, então com 16 anos, e Paolo Lorenzi, de 37, no US Open de 2019.
Nascido e criado em Paris, Kouame começou no tênis aos 6 anos. Ele foi treinado pela mãe e decidiu seguir os passos do irmão mais velho, que também praticava o esporte.
O francês passou a treinar no Centro Nacional de Tênis, em Poitiers, na França. Fora das quadras, acompanha Fórmula 1 e sonhava em ser piloto quando criança.
Antes mesmo de completar 17 anos, Kouame já havia conquistado dois torneios ITF, nível considerado o terceiro escalão do circuito profissional.
Em fevereiro deste ano, tornou-se o sexto homem mais jovem a furar o qualifying de um torneio do circuito profissional ao disputar o ATP 250 de Montpellier, aos 16 anos e 10 meses.
Em março, recebeu convite para o Miami Open e derrotou Svajda na partida mais jovem da história do Masters 1000 em quadra dura.
A vitória sobre Cilic foi apenas a segunda de Kouame em nível ATP. Agora, o francês enfrentará o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo na quinta-feira, 28, ainda sem horário definido.