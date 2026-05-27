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Quem é Moise Kouame? Francês de 17 anos faz história em Roland Garros

Tenista nascido em Paris venceu Marin Cilic em sua estreia em Grand Slam e se tornou o mais jovem a ganhar em Roland Garros desde 1991

Moise Kouame: em março, o francês recebeu convite para o Miami Open ( JULIEN DE ROSA / AFP)

Moise Kouame: em março, o francês recebeu convite para o Miami Open ( JULIEN DE ROSA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h52.

A edição de 2026 de Roland Garros ganhou um novo protagonista nesta terça-feira, 27. Aos 17 anos e dois meses, o francês Moise Kouame derrotou o croata Marin Cilic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/2 e 6/1, e entrou para a história do torneio.

Atual número 318 do ranking mundial, Kouame se tornou o tenista mais jovem a vencer uma partida na chave principal de Roland Garros desde 1991. Na ocasião, o romeno Dino Pescariu, então com 17 anos e um mês, havia alcançado a marca.

Além disso, o francês virou o primeiro adolescente a derrotar um campeão de Grand Slam em sua estreia em uma chave principal de Grand Slam desde Marat Safin, em Roland Garros de 1998, contra Andre Agassi.

Vitória sobre Marin Cilic

A vitória de Kouame ganhou ainda mais peso pelo currículo do adversário. Cilic, de 37 anos, já foi número 3 do mundo e alcançou a semifinal de Roland Garros em 2022.

O duelo também registrou a segunda maior diferença de idade entre jogadores em uma partida de Grand Slam neste século. O recorde segue sendo o confronto entre Zachary Svajda, então com 16 anos, e Paolo Lorenzi, de 37, no US Open de 2019.

Quem é Moise Kouame?

Nascido e criado em Paris, Kouame começou no tênis aos 6 anos. Ele foi treinado pela mãe e decidiu seguir os passos do irmão mais velho, que também praticava o esporte.

O francês passou a treinar no Centro Nacional de Tênis, em Poitiers, na França. Fora das quadras, acompanha Fórmula 1 e sonhava em ser piloto quando criança.

Antes mesmo de completar 17 anos, Kouame já havia conquistado dois torneios ITF, nível considerado o terceiro escalão do circuito profissional.

Em fevereiro deste ano, tornou-se o sexto homem mais jovem a furar o qualifying de um torneio do circuito profissional ao disputar o ATP 250 de Montpellier, aos 16 anos e 10 meses.

Em março, recebeu convite para o Miami Open e derrotou Svajda na partida mais jovem da história do Masters 1000 em quadra dura.

A vitória sobre Cilic foi apenas a segunda de Kouame em nível ATP. Agora, o francês enfrentará o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo na quinta-feira, 28, ainda sem horário definido.

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