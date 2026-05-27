Flávio Bolsonaro se reúne com vice-secretário de Estado dos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o Departamento de Estado dos EUA nesta quarta-feira, 26, e se reuniu com Christopher Landau, vice-secretário de Estado. O órgão chefia a diplomacia americana.

Flávio também se encontrou com Darren Beattie, conselheiro sênior de política com o Brasil.

"A conversa abordou oportunidades de cooperação entre Brasil e Estados Unidos diante de uma eventual eleição do senador, além da urgência da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras", disse Paulo Figueiredo, influenciador que esteve presente nas reuniões, junto com Eduardo Bolsonaro.

Na terça-feira, 26, Flávio se reuniu com o presidente Donald Trump, na Casa Branca. Ele disse ter pedido ao líder americano que declare PCC e CV como organizações terroristas.

"Ao contrário de Lula, pedi a ele [Trump] que declare as facções como terroristas", disse Flávio, em entrevista coletiva após a reunião com o líder americano, feita na Casa Branca nesta terça-feira, 26. "Pedi enfaticamente que designe o quanto antes."

O governo brasileiro é contra esta designação por entender que ela pode abrir espaço para que os EUA realizem operações militares no território do país, além de dificultar negócios com outros países, pois diversas empresas têm restrições para atuar em locais onde há presença terrorista.

O senador disse que, em resposta, Trump disse que iria analisar a questão. Os EUA estão adotando medidas mais duras contra o tráfico de drogas na América Latina e prenderam o presidente Nicolás Maduro, em janeiro, sob a acusação de que ele estaria envolvido com o crime organizado.

Visita à Casa Branca

Flávio disse que chegou à Casa Br às 15h e saiu às 16h40, na hora local, e que o convite para a reunião partiu de Trump. Ele posou para uma foto ao lado do presidente, no Salão Oval. Além disso, outra imagem mostra os dois também com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. As fotos foram divulgadas pela campanha de Flávio.

A visita de Flávio ocorre 19 dias depois que o presidente Lula se reuniu com Trump, em 7 de maio. Na ocasião, os dois se reuniram por mais de três horas e almoçaram.

O senador enfrenta uma crise nas últimas semanas após as revelações de sua relação próxima com Daniel Vorcaro e dos R$ 61 milhões que o banqueiro destinou à produção do filme 'Dark Horse', sobre Jair Bolsonaro.

Trump não havia se pronunciado sobre o encontro com Flávio até a publicação desta reportagem.