BBB 26: quais foram as 5 marcas mais faladas na primeira semana do reality?

iFood e TIM competem pelo primeiro lugar. Confira o ranking elaborado a partir de dados das principais redes sociais

Tadeu Schmidt e Rafael Portugal estrelam a campanha do iFood para o Big Brother Brasil 2026 (Divulgação)

Aquiles Rodrigues
Repórter Bússola

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17h56.

O Big Brother Brasil 2026 encerra sua primeira semana no ar com audiência superior à registrada na edição de 2025, sinalizando um início positivo tanto para a emissora quanto para as marcas associadas ao projeto comercial do reality.

Ao todo, 15 anunciantes participam da edição, distribuídos em 19 cotas comerciais. Já nos primeiros dias de exibição, as estratégias adotadas pelas marcas começam a se diferenciar, especialmente no ambiente digital.

Levantamento obtido com exclusividade pela EXAME, a partir de dados de social listening das plataformas Sprinklr e Talkwalker, aponta as cinco marcas mais mencionadas nas redes sociais na primeira semana do programa, com base no share of voice (SOV). Entre elas, estão:

  1. iFood 
  2. TIM 
  3. Mercado Livre (Meli)
  4. Mercado Pago 
  5. CIF

Como foi feita a análise

O share of voice (SOV) é um indicador que mede a participação das marcas nas conversas online associadas a um determinado tema, como o BBB 26. A análise considerou o período entre 9 e 15 de janeiro.

A metodologia levou em conta menções diretas e indiretas, a partir do cruzamento de termos e expressões relacionados ao universo semântico do programa.

Foram analisadas conversas sobre dinâmicas do reality, provas, participantes e ativações, com base na identificação de palavras-chave associadas às marcas patrocinadoras, incluindo nomes, hashtags oficiais e perfis institucionais.

As menções variam entre as pesquisas, mas ranking é o mesmo

Dados da Talkwalker, empresa global de gerenciamento de mídias sociais recentemente adquirida pela Hootsuite, apontam o seguinte ranking de menções:

  1. iFood – 6,2 mil menções
  2. TIM – 6,1 mil menções
  3. Mercado Livre – 5,3 mil menções
  4. Mercado Pago – 5 mil menções
  5. CIF – 2,6 mil menções

A Sprinklr chegou ao mesmo ranking, embora com variação nos volumes de menções. A plataforma global atua em mais de 150 países e tem clientes como Microsoft, Samsung e Nike. Os dados indicam:

  1. iFood – 6.247 menções
  2. TIM – 5.729 menções
  3. Mercado Livre – 5.114 menções
  4. Mercado Pago – 5.023 menções
  5. CIF – 2.218 menções

Apesar das variações naturais entre metodologias, filtros e fontes de dados, o levantamento aponta um padrão consistente: o iFood aparece isolado na liderança do share of voice, enquanto TIM, Mercado Livre e Mercado Pago disputam de forma equilibrada a atenção nas conversas digitais sobre o BBB 26.

 

