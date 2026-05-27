Labubu desembarca no Brasil em junho com versões que custam até R$ 800

O fenômeno Labubu finalmente vai chegar oficialmente ao Brasil. A Pop Mart confirmou que os bonecos colecionáveis estarão disponíveis no país a partir de junho, com preços que podem chegar a R$ 800 dependendo da edição e do tamanho do produto.

Criado pelo artista hongkonguês Kasing Lung, o personagem ganhou popularidade internacional nos últimos anos após explodir nas redes sociais, especialmente em vídeos de unboxing e coleções de “blind boxes”, embalagens-surpresa que escondem qual versão do boneco o comprador receberá.

O Labubu faz parte da linha “The Monsters”, criada por Lung em parceria com a Pop Mart. A marca chinesa se tornou uma das maiores potências do mercado de brinquedos colecionáveis asiáticos e expandiu rapidamente sua presença global graças ao sucesso dos produtos limitados e das collabs exclusivas.

Bonecos também serão vendidos em 'blind-boxes'

Segundo o g1, os bonecos oficiais começam a ser vendidos em 5 de junho, com preços entre R$ 299,99 e R$ 799,99. A primeira leva contará com mais de 30 produtos diferentes e seguirá o modelo tradicional da Pop Mart, com os itens comercializados em caixas-surpresa. A distribuição no Brasil ficará nas mãos da Candide, que já possui experiência no segmento por ser a licenciadora oficial da Funko no país.

Parte do sucesso do Labubu está ligada ao formato de venda. As blind boxes transformam a compra em uma experiência de surpresa, incentivando trocas, coleções completas e até revenda de edições raras. Algumas versões limitadas chegam a atingir preços muito superiores ao valor original em plataformas de revenda internacionais.

Além do público colecionador, o personagem também ganhou espaço na cultura pop e na moda. Celebridades e influenciadores passaram a exibir os bonecos como acessórios em bolsas, estantes e vídeos de rotina, ajudando a impulsionar ainda mais a popularidade da marca.

Labubu: edição especial em parceria com a Vans é desejo de colecionadores (@hypebeastkicks/Instagram/Reprodução)

Labubu também vai ganhar filme

O sucesso do Labubu já ultrapassou o universo dos brinquedos colecionáveis. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a Sony teria comprado os direitos para fazer uma adaptação cinematográfica baseada no personagem criado por Kasing Lung.