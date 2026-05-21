Economia da Argentina tem recuperação maior do que a esperada em março

A economia da Argentina apresentou recuperação acima das projeções em março, após a retração registrada no mês anterior, em um cenário acompanhado de perto pelo governo de Javier Milei.

Os dados divulgados pelo governo argentino nesta quinta-feira, 21, mostram que a atividade econômica avançou 3,5% na comparação com fevereiro. O resultado ficou acima da expectativa de economistas, que projetavam alta de 0,8%, informou a Bloomberg.

Na comparação anual, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento de 5,5%, também acima da mediana de 2,1% estimada pelos analistas.

O desempenho do setor agrícola puxou a expansão da atividade econômica, seguido pelos segmentos de indústria e mineração. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), 14 dos 15 setores analisados apresentaram crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.

Em fevereiro, a economia argentina havia registrado retração de 2,7% na comparação mensal, na maior queda desde 2023. Naquele período, os setores de varejo e indústria seguiram sob pressão. Já a inflação mensal desacelerou em abril pela primeira vez em 11 meses, ao atingir 2,6%, após o impacto da alta nos preços dos combustíveis e da educação.

Expectativa de novos avanços para os próximos meses

O ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou nesta semana, em entrevista a uma rádio local, que a atividade econômica deve ganhar ritmo entre maio e junho. Após a divulgação dos dados oficiais, o ministro compartilhou o resultado em uma publicação na rede social X.

Economistas consultados pelo Banco Central revisaram para cima a projeção de inflação para o fim de 2026, de 29,1% para 30,5%. As estimativas para o crescimento econômico também foram ajustadas, de 3,3% para 2,8%, segundo levantamento divulgado em abril.