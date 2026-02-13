BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa durou 23 horas

BBB 26: Nova liderança redefine o jogo nessa semana (Gshow/Reprodução)
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22h31.
A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta sexta-feira, 13, e consagrou Jonas como o novo Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.
Os participantes foram distribuídos em seis plataformas que giravam. Além de resistir, a disputa contava com rodadas eliminatórias.
Depois da prova durar até a edição ao vivo de sexta-feira, ela entrou na fase eliminatória: Jonas, Jordana e Gabriela tinham que jogar fichas em caixas que tinham pontuações diferentes.
Jonas foi o vencedor da prova, após xx horas de resistência e terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.
Os participantes que estão no VIP da semana:
Os brothers que ficaram na Xepa da semana:
