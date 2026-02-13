Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa durou 23 horas

Jonas foi o vencedor da quinta prova do Líder do programa, após resistir por 23 horas e ganhar na sorte de Jordana e Gabriela

BBB 26: Nova liderança redefine o jogo nessa semana (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22h31.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta sexta-feira, 13, e consagrou Jonas como o novo Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Como foi a prova?

Os participantes foram distribuídos em seis plataformas que giravam. Além de resistir, a disputa contava com rodadas eliminatórias.

Depois da prova durar até a edição ao vivo de sexta-feira, ela entrou na fase eliminatória: Jonas, Jordana e Gabriela tinham que jogar fichas em caixas que tinham pontuações diferentes.

Jonas foi o vencedor da prova, após xx horas de resistência e terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas
  • Gabriela
  • Alberto
  • Jordana
  • Edilson

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Babu Santana
  • Juliano Floss
  • Ana Paula Renault
  • Milena
  • Breno
  • Marcelo
  • Maxiane
  • Leandro
  • Solange Couto
  • Chaiany

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

