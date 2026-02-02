BBB 26: Conflito entre Ana Paula e Brigido se intensifica após Paredão

A formação do paredão no BBB 26, no último domingo, 1º de fevereiro, revisitou uma rivalidade intensa entre duas figuras centrais do jogo, Ana Paula e Brigido. A tensão entre eles ficou evidente logo depois da votação, quando ambos se encontraram na cozinha da casa e trocaram provocações.

Indicada diretamente pela líder da semana, Ana Paula não hesitou em confrontar Brigido, que também acabou na berlinda. Em tom irônico, ela lembrou que ele teria pedido para enfrentar adversários fortes na disputa, e em seguida afirmou que “seu pedido foi atendido”.

11) Ana Paula: "Tá onde você queria, Brigido." Brigido: "Vamo ver. Vai ser divertido isso." Ana Paula: "Não era isso que você queria?" Brigido: "Desde o primeiro dia." Ana Paula: "Seu pedido foi atendido." https://t.co/goeyurq4fX — Tracklist (@tracklist) February 2, 2026

Brigido não recuou diante das provocações e respondeu que tinha solicitado o embate desde o início. A conversa curta e carregada de ironia chamou a atenção dos colegas de confinamento, que observavam sem se envolver diretamente.

CLIMÃO! Ana Paula: “Se o público tiver vendo tudo, você sai Brigido." Brigido: “Se eles estiverem vendo tudo, quem sai é você." #BBB26pic.twitter.com/nNrH1iqRVm — QG do POP (@QGdoPOP) February 2, 2026

Relembre o início da briga entre os dois

O início do atrito aconteceu ainda na primeira Prova do Líder do BBB 26. Na ocasião, Brigido teve a oportunidade de eliminar Ana Paula logo de cara, movimento que acendeu o alerta da sister sobre a postura do brother no jogo.

Mais tarde, Brigido revelou que decidiu buscar embate direto com Ana Paula após comentários feitos por ela envolvendo o Legendários, grupo religioso do qual ele faz parte. O participante também afirmou que, durante a Casa de Vidro, ouviu pedidos do público para que confrontasse a jornalista.

O conflito ganhou ainda mais força durante o Sincerão. Brigido declarou que Ana Paula não deveria vencer o programa e a classificou como tóxica e manipuladora. Segundo ele, a sister não teria se aberto para relações genuínas e estaria conduzindo um jogo considerado sujo desde o início.

Sincerão 🗣️ Brigido não quer que Ana Paula ganhe de jeito nenhum. #BBB26 Assista à Esticadinha @bbb todos os dias no meu canal, após a exibição na @tvglobo! pic.twitter.com/jBjyCRoM4I — Multishow (@multishow) January 20, 2026

Ana Paula rebateu as acusações e disse achar estranho que conclusões tão duras fossem tiradas sem que ela fosse realmente conhecida. A jornalista acusou Brigido de tentar criar um enredo às custas dela, afirmando que ele estaria cavando um pênalti para ganhar notoriedade no jogo.

Após o primeiro Paredão, no qual Ana Paula superou sua principal adversária até então, a rivalidade voltou a esquentar. A veterana afirmou que Brigido não a conhecia e que faria com que ele visse seu pior lado dentro do jogo. O brother respondeu em tom de provocação, dizendo estar curioso para conhecê-la melhor.

Em um dos momentos mais tensos da discussão, Ana Paula disse ter se sentido atacada como pessoa e como mulher. A jornalista ressaltou que, embora estejam competindo, limites não deveriam ser ultrapassados e que críticas pessoais são graves dentro e fora do jogo.

Para finalizar o papo, a sister disse: "Vai ter que subir muita montanha", uma menção ao hábito do grupo Legendários de subir montanhas. O amazonense respondeu que estava pronto para o desafio.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.