Como o conflito entre Sarah Andrade e Ana Paula domina o BBB 26?

Veto na votação se transforma em confronto direto e provoca farpas entre as duas

BBB 26: Sarah vetou rival na votação e depois a colocou no Monstro (Reprodução gshow)

Da Redação
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20h45.

A rivalidade entre Sarah Andrade e Ana Paula Renault ganhou força no Big Brother Brasil 26 após uma sequência de decisões de Sarah que deixaram claro para a casa e para Ana Paula que as duas jogavam em lados diferentes.

Como tudo começou?

O conflito teve início quando, na segunda semana de programa, Sarah vetou Ana Paula de votar na formação do Paredão. A jogada foi vista como uma tentativa de enfraquecer a influência da veterana no jogo e ajustar as estratégias de voto do grupo.

A rusga ficou ainda mais clara nessa semana, após Sarah vencer a Prova do Anjo e colocá-la no Castigo do Monstro, deixando claro que Ana Paula é a adversária nº1 da veterana do BBB 21. Ana Paula reagiu mal ao veto e a dinâmica que se seguiu na casa aumentou o clima de rivalidade. 

Briga declarada

Já na manhã dessa segunda-feira, 2, Ana Paula se irritou com Sarah pela sister ter chamado ela de desumana. Sarah rebateu dizendo que o jeito de Ana Paula era uma "armadura" contra traumas, o que foi recebido com ironias e respostas duras por parte da jornalista.

Andrade ainda tentou uma dica para Ana Paula cumprir o castigo do Monstro, mas foi recebida com negativas. "Na sua vez, você coloca. Além de ser especialista em comportamento humano, você é especialista em dominó! Muito obrigada!", rebateu a veterana do BBB 16.

Ana Paula continuou a conversa dizendo: "Se eu ficar e o amiguinho (Brigido) sair, você vai ter uma respostinha. Aí você vai ver o que é desumanidade, porque boba você não é. Prepara-se."

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

