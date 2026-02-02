Como o conflito entre Sarah Andrade e Ana Paula domina o BBB 26?

BBB 26: Sarah vetou rival na votação e depois a colocou no Monstro (Reprodução gshow)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20h45.
A rivalidade entre Sarah Andrade e Ana Paula Renault ganhou força no Big Brother Brasil 26 após uma sequência de decisões de Sarah que deixaram claro para a casa e para Ana Paula que as duas jogavam em lados diferentes.
O conflito teve início quando, na segunda semana de programa, Sarah vetou Ana Paula de votar na formação do Paredão. A jogada foi vista como uma tentativa de enfraquecer a influência da veterana no jogo e ajustar as estratégias de voto do grupo.
Sarah veta Napaula pra salvar brigido do paredão e sua justificativa é pq Ana paula “induz os outros ao erro”
Será que ela vai segurar o rajadão que comprou pra defender os homi da casa? #bbb26
— Bic Müller (@bicmuller) January 26, 2026
A rusga ficou ainda mais clara nessa semana, após Sarah vencer a Prova do Anjo e colocá-la no Castigo do Monstro, deixando claro que Ana Paula é a adversária nº1 da veterana do BBB 21. Ana Paula reagiu mal ao veto e a dinâmica que se seguiu na casa aumentou o clima de rivalidade.
Já na manhã dessa segunda-feira, 2, Ana Paula se irritou com Sarah pela sister ter chamado ela de desumana. Sarah rebateu dizendo que o jeito de Ana Paula era uma "armadura" contra traumas, o que foi recebido com ironias e respostas duras por parte da jornalista.
Andrade ainda tentou uma dica para Ana Paula cumprir o castigo do Monstro, mas foi recebida com negativas. "Na sua vez, você coloca. Além de ser especialista em comportamento humano, você é especialista em dominó! Muito obrigada!", rebateu a veterana do BBB 16.
Ana Paula continuou a conversa dizendo: "Se eu ficar e o amiguinho (Brigido) sair, você vai ter uma respostinha. Aí você vai ver o que é desumanidade, porque boba você não é. Prepara-se."
Sarah: "Vc se defende de traumas."
Ana Paula: "Su desumana"
Sarah: "Vou dar uma dica pro seu Monstro: Dá um espaço entre 30 peças."
Ana Paula: "Além de especialista em comportamento humano, você é especialista em dominó?"
QUE DIÁLOGO FANTÁSTICO. #BBB26 pic.twitter.com/AnmJNA3zkP
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 2, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.