BBB 26: Enquete aponta saída 'certa' no Paredão desta terça-feira

A disputa do 3º Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, um dos brothers aparece com mais porcentagem em todas as frentes, mas diferença para o segundo lugar varia.

Como o Paredão foi formado?

A Líder Maxiane indicou Ana Paula Renault pare o Paredão com a justificativa de que a sister gritou com ela e saiu do grupo que formavam. Já Brigido e Leandro foram os dois mais votados pela casa. Jonas também estava no paredão, indicado por Babu, Marcelo e Juliano, mas se salvou na Prova Bate e Volta.

O que dizem as pesquisas?

Na média das enquetes do Votalhada, Brigido lidera a rejeição com 56,43% dos votos. Leandro aparece logo atrás, com 25,16%, enquanto Ana Paula surge em posição mais confortável, com 18,40%.

No X, antigo Twitter, a situação é ainda mais expressiva para Brigido. A média aponta 74,68% dos votos pela eliminação do brother. Leandro soma 21,14%, e Ana Paula fica com apenas 4,17%.

Já no YouTube, o resultado se mostra um pouco menos favorável para o segundo lugar. Brigido também lidera, com média de 58,20%, seguido por Leandro, que registra 24,84%. Ana Paula aparece novamente em terceiro, com 16,96%.

No Instagram, Brigido também lidera com folga, com média de 72,73%, seguido por Leandro, que registra 16,60%. Ana Paula aparece novamente em terceiro, com 10,47%.

Em apanhado de outros sites, Brigido aparece com 40,10%, logo atrás vem Leandro com 32,12% e Ana Paula com 27,72%.

Somando os dados das quatro frentes, Brigido segue como o mais votado para sair. Ainda assim, o volume de votos e as diferenças entre plataformas indicam que o Paredão pode surpreender nas porcentagens finais.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.