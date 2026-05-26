Exclusivo: Disney lança o 'Disney+ Benefícios' para ampliar a experiência dos assinantes no Brasil

O Disney+ anunciou nesta terça-feira, 26, o lançamento do "Disney+ Benefícios" no Brasil, iniciativa que busca expandir o papel da plataforma para além do streaming. A proposta transforma a assinatura em um programa contínuo de vantagens, experiências exclusivas e benefícios no dia a dia dos usuários.

Após parcerias já existentes com Cinemark e Mundo Pixar, lançadas no início do ano, a empresa passa agora a incluir acordos com 99, 99Food e Spotify, ampliando os benefícios para áreas como mobilidade, delivery e música.

Em exclusividade à EXAME, Renato D'Angelo, General Manager da Disney Brasil, explica que a iniciativa marca uma nova estratégia de relacionamento com os assinantes, conectando personagens e franquias da Disney a situações cotidianas.

A ideia da gigante do entretenimento é que os usuários encontrem benefícios ligados ao Disney+ em diferentes momentos da rotina — seja em deslocamentos pela cidade, pedidos de comida, sessões de cinema ou experiências presenciais inspiradas no universo Pixar.

"O que buscamos é diferenciar nossa proposta de valor e oferecer aos assinantes experiências e benefícios que extrapolam o consumo de conteúdo digital. Esse é um diferencial competitivo muito forte da Disney. Já oferecemos experiências nos parques, nos shows e nos filmes. Agora estamos ampliando isso e entregando ainda mais valor aos assinantes", conta o executivo.

O programa se apoia no alcance global das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic para criar uma plataforma de relacionamento mais ampla. Segundo a companhia, o "Disney+ Benefícios" vai além de um modelo tradicional de descontos e foi desenhado para fortalecer o vínculo entre a marca e os consumidores por meio de experiências recorrentes.

"Nosso foco é entender como podemos gerar mais valor em todas as linhas de negócio. Temos franquias muito fortes, como Marvel e Star Wars, além dos parques e de todo o nosso ecossistema. Então, estamos sempre pensando em como oferecer uma experiência 360º Disney para quem faz parte da plataforma", reforça D'Angelo.

Renato D'Angelo: General Manager da Disney Brasil. (Disney/Divulgação)

Quem são os parceiros do Disney+ no programa de benefícios?

Entre as novas parcerias anunciadas pelo Disney+ estão diversas companhias do entretenimento, de cinema à música, e conveniência:

99 e 99Food – Assinantes terão acesso a cupons mensais durante 12 meses, incluindo descontos de 50% em corridas no aplicativo 99 e em pedidos feitos pelo 99Food . Os cupons poderão ser resgatados pelo site do "Disney+ Benefícios" e utilizados dentro do superaplicativo da 99, respeitando os termos e condições da promoção.

– Assinantes terão acesso a cupons mensais durante 12 meses, incluindo descontos de 50% em corridas no aplicativo 99 e em pedidos feitos pelo . Os cupons poderão ser resgatados pelo site do "Disney+ Benefícios" e utilizados dentro do superaplicativo da 99, respeitando os termos e condições da promoção. Spotify – Usuários do Disney+ que nunca assinaram o Spotify Premium poderão acessar três meses gratuitos do serviço. Já ex-assinantes elegíveis terão direito a dois meses sem custo para retornar à plataforma.

O programa também mantém benefícios já disponíveis para assinantes:

Cinemark – Assinantes seguem com 50% de desconto na compra de ingressos e vantagens adicionais em combos do Snack Bar nas unidades da rede em todo o país.

– Assinantes seguem com 50% de desconto na compra de ingressos e vantagens adicionais em combos do Snack Bar nas unidades da rede em todo o país. Mundo Pixar – O benefício inclui descontos exclusivos para a experiência imersiva do Mundo Pixar, em cartaz no Rio de Janeiro.

Além dos descontos e parcerias comerciais, o "Disney+ Benefícios" também prevê ações voltadas aos fãs das franquias da companhia. O programa inclui sorteios e experiências especiais relacionadas aos principais lançamentos da Disney.

Recentemente, assinantes puderam concorrer a convites para a première brasileira de “O Mandaloriano e Grogu”, evento voltado a convidados. Nos próximos meses, a plataforma também prevê ativações ligadas ao lançamento de “Toy Story 5”, além de outras ações especiais associadas às franquias da companhia.

O "Disney+ Benefícios" já está disponível para assinantes brasileiros. A empresa afirma que novas parcerias, ativações e experiências serão incorporadas ao programa ao longo dos próximos meses.

"Estamos avaliando uma abertura maior para marcas que desejam se associar ao Disney+. É uma relação de ganha-ganha: os parceiros se conectam a uma marca potente, nós fortalecemos a retenção dos assinantes e o consumidor tem acesso a uma variedade maior de benefícios", esclarece o General Manager.

Segundo ele, quando o desafio é escolher parcerias, o principal critério é relevância para o assinante. "Fazemos pesquisas de mercado para entender quais benefícios fazem sentido para a nossa base e avaliamos também a afinidade de valores entre as marcas", afirma.

Em acordos com players do entretenimento, as negociações se desenvolvem de maneira natural, devido ao "match" entre as companhias e as semelhanças de seus públicos.

"Em categorias como música, por exemplo, identificamos interesse dos usuários e buscamos os principais players do segmento. No caso de Spotify e Cinemark, a conexão é muito natural. Música e cinema fazem parte da essência da Disney. A empresa construiu uma história muito forte em torno de canções e também lidera o mercado de cinema há décadas".

Por outro lado, a conveniência e exigência por praticidade pela Geração Z foram os principais fatores que uniram a companhia de delivery 99 com a Disney dentro do programa de benefícios.

"Com a 99, também vimos uma adesão muito forte, tanto em mobilidade quanto em delivery. Nosso assinante é um público mais digital e jovem, então categorias como streaming de música, transporte e entrega de comida têm muita afinidade com esse perfil. Nesse cenário, as marcas buscam se associar ao Disney+ pela qualidade e pelo alto engajamento da nossa base de assinantes", acrescenta.

Juliana Oliveira: Vice Presidente Direct to Consumer do Disney+ Brazil na The Walt Disney Company Brasil. (Disney/Divulgação)

'O Brasil é um país prioritário para a Disney'

Segundo Juliana Oliveira, o Brasil foi escolhido para ser o primeiro país a receber o programa contínuo de benefícios desse tipo no streaming, após estudos de mercado ressaltarem a relevância estratégica do país para a companhia.

"O projeto começou nos Estados Unidos em 2023. Na América Latina, fizemos um soft launch no ano passado nos nossos três principais mercados da região, Brasil, México e Argentina, até para testar a receptividade dos assinantes", detalhou a executiva em entrevista à EXAME.

"A aceitação foi muito boa e, por isso, lançamos oficialmente o programa no modelo que chamamos de always on, ou seja, contínuo, em 31 de março. Sem dúvida, isso faz parte de uma estratégia de retenção. Acho que todas as plataformas de streaming têm a retenção como um objetivo central, mas, para nós, vai além disso".

De olho na conexão afetiva dos brasileiros com o universo do Mickey Mouse, a companhia mapeou quais benefícios seriam mais atraentes para os clientes por aqui, o que ajudou a orientar a estratégia comercial.

"Existem os benefícios ligados ao nosso ecossistema, mas identificamos também um interesse grande por vantagens em aplicativos de mobilidade e delivery, por exemplo. Isso ajudou a orientar nossa estratégia. Queremos oferecer tanto benefícios exclusivos do universo Disney quanto parcerias estratégicas com empresas do mercado, sempre alinhadas ao que o assinante realmente valoriza e considera relevante", explica a VP de Direct to Consumer.

Segundo Juliana Oliveira, o Brasil é considerado um dos mercados mais importantes para a Disney no mundo, em razão da forte posição da marca por aqui, do amadurecimento do setor de streaming e do relacionamento com parceiros estratégicos. Mesmo assim, a força motriz para esse desempenho está na paixão dos consumidores.

"Se olharmos para as frentes de negócio da Disney, o Brasil é um país prioritário para a companhia", declara.

E acrescenta: "Quando fazemos pesquisas de satisfação e de brand health, o Brasil costuma aparecer entre os melhores resultados do mundo, muito pela paixão que o consumidor brasileiro tem pela marca".

Para Renato D'Angelo, esse cenário estimula novos investimentos no país e mantém o país entre as primeiras opções para lançamentos de produtos e grandes eventos, como a D23 Brasil — edição brasileira da convenção oficial de fãs da The Walt Disney Company — e o Mundo Pixar, que começou em São Paulo e hoje é realizado em outros cantos do planeta.

"O Brasil é prioritário para a Disney não apenas pelo tamanho do mercado, mas pela intensa conexão da marca com o consumidor e pela nossa capacidade de criar ideias e conceitos que podem ser levados para outros países. Isso dá muito orgulho, porque mostra como o país consegue contribuir globalmente para a Disney", reforça o General Manager.

A chegada do programa ocorre no momento em que a companhia colher os frutos de seus esforços em várias frentes de negócio. A Walt Disney Company reportou receita de US$ 25,17 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2026, encerrado em 28 de março, avanço de 7% na comparação anual e acima das projeções de Wall Street, segundo a Bloomberg.

O desempenho financeiro também marca a estreia de Josh D’Amaro como CEO. O principal vetor de expansão veio do streaming. A receita combinada de Disney+ e Hulu cresceu 13%, para US$ 5,49 bilhões, impulsionada por reajustes de preços implementados no fim de 2025.

A divisão de parques, cruzeiros e produtos de consumo também contribuiu de forma consistente. A unidade Experiences registrou US$ 9,5 bilhões em receita, alta de 7% e nível recorde para um segundo trimestre fiscal, sustentada pela demanda doméstica nos parques e pela diversificação de receitas com produtos licenciados.

No segmento esportivo, a ESPN gerou US$ 4,61 bilhões, avanço de 6%, apoiado por maiores receitas de assinaturas e afiliadas, apesar de uma leve queda nas vendas de publicidade.

Já o braço de entretenimento foi beneficiado pela integração com a plataforma de TV ao vivo Fubo e pela força das franquias da companhia, que seguem alimentando receitas em cinema, streaming e produtos derivados. A estratégia de propriedade intelectual continua sendo central para ampliar a monetização em diferentes canais.

Um convite para o universo Disney

No longo prazo, os executivos acreditam que o programa "Disney+ Benefícios" pode levar o consumidor a enxergar a plataforma não apenas como um serviço de streaming, mas como uma porta de entrada para experiências mais amplas do universo Disney. Mas existe uma preocupação muito clara: não transformar o programa em um “livro de descontos” ou em uma plataforma genérica de cupons.

"Nosso foco está muito mais na qualidade dos benefícios do que na quantidade. A ideia é oferecer algo que gere valor real para o consumidor, que seja percebido como uma experiência diferenciada ou um acesso exclusivo", enfatiza Renato D'Angelo.

Ao mesmo tempo, a companhia reconhece que o consumidor brasileiro é sensível a preço. Por isso, o programa busca equilibrar benefícios mais práticos — como descontos, pré-vendas e vantagens comerciais — com experiências exclusivas da Disney, como convites para premières e eventos especiais.

A expectativa da gigante do entretenimento é que o "Disney+ Benefícios" seja capaz de ser integrado a todas as áreas de atuação da Disney. No Brasil, a companhia pretende ampliar sua presença física em projetos como o "Mundo Pixar", em São Paulo, "Natal da Disney em Curitiba", e o "Disney Magic Run".

De acordo com o General Manager, a empresa se prepara para investir em iniciativas para levar experiências da marca para além do eixo Rio-São Paulo.

"O "Disney+ Benefícios" também pode funcionar como uma ferramenta para aumentar essa capilaridade. A ideia é facilitar a conexão direta com os assinantes em diferentes regiões do país e expandir o número de eventos e ativações presenciais em novas cidades brasileiras. A visão da empresa é que o assinante do Disney+ está espalhado por todo o Brasil e, por isso, a estratégia de experiências presenciais também precisa acompanhar essa distribuição geográfica".