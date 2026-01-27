BBB 26: qual foi a última vez que teve um paredão 100% masculino?

O Big Brother Brasil 26 voltou a registrar um Paredão formado apenas por homens. Na noite de domingo, 25, Brigido, Leandro e Matheus foram indicados para a berlinda da semana, e agora o público decide quem continuará no jogo.

Embora chame a atenção nesta edição, essa situação já aconteceu em outras temporadas do reality. Ao longo da história do BBB, houve momentos em que apenas homens foram parar na berlinda, seja em Paredões duplos ou triplos.

A última vez foi no 17º Paredão do BBB 24, ocorrido em 2 de abril de 2024. Naquele embate, Davi e MC Binn disputaram a permanência no programa, e o funkeiro acabou eliminado.

Antes disso, no BBB 23, um Paredão completamente masculino aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2023. Na ocasião, Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio foram os emparedados, e o médico deixou a casa ao receber a maior porcentagem de votos do público.

No BBB 26, a berlinda masculina será decidida na próxima terça-feira, 27, após a novela Três Graças, da Rede Globo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.