Pop

BBB 26: quem foi o eliminado de hoje?

Segundo paredão do programa teve eliminou Matheus, que entrou no BBB há poucos dias após o Quarto Branco

BBB 26: Matheus é o segundo eliminado com xx% dos votos (Paredão Matheus, Brigido e Leandro / Reprodução gshow)

Da Redação
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23h35.

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 27. O segundo eliminado da edição foi o Pipoca Matheus.

Ele recebeu 79,48% dos votos, enquanto Leandro e Brigido, que também disputavam o Paredão, receberam 15,15% e 4,97%, respectivamente.

Paredão

O 2º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 25. O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".

Veja o momento em que Matheus é eliminado do programa:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

 

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

