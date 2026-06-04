As bolsas funcionam hoje? Entenda o funcionamento dos mercados no Corpus Christi

A quinta-feira, 4 de junho, é Corpus Christi. Para quem investe, a data exige atenção, pois não haverá pregão na B3.

B3: sem negociações nesta quinta

A suspensão abrange os mercados de renda variável — ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e derivativos — além de renda fixa privada e ETF de renda fixa. Também não haverá registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias e atividades da Central Depositária para os segmentos listados e de balcão organizado.

Para o Tesouro Direto, não haverá negociação nem confirmação de investimentos.

O pregão será retomado normalmente na sexta-feira, 5 de junho.

Ponto facultativo, não feriado nacional

A paralisação da bolsa pode causar estranheza. Afinal, o Corpus Christi não é feriado nacional. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos estabeleceu, por meio da Portaria MGI nº 11.460, de 29 de dezembro de 2025, que o dia 4 de junho é ponto facultativo para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento das atividades consideradas serviços essenciais.

A obrigação de suspender o expediente alcança apenas o funcionalismo federal.

Para trabalhadores do setor privado, a folga depende de legislação local ou de acordos coletivos. Na cidade de São Paulo, o Corpus Christi é feriado municipal pela Lei nº 14.485, de julho de 2007, que consolida a legislação referente a datas comemorativas, eventos e feriados do município.

Ainda assim, a B3 adota a data em seu calendário de não-negociação, o que na prática equivale a um dia sem pregão para todos os investidores do país.

Wall Street: mercados abertos

Nos Estados Unidos, as negociações seguem normalmente nesta quinta-feira. Corpus Christi é uma celebração do calendário católico romano sem impacto no calendário federal americano. Os EUA são um país de maioria protestante e com tradição constitucional de separação entre Estado e Igreja, que não incorpora festas litúrgicas católicas em seu rol de feriados nacionais.

A NYSE e o Nasdaq seguem as mesmas datas de fechamento em 2026, todas referentes a feriados federais norte-americanos.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira.

As compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser utilizado normalmente. O atendimento presencial será normalizado na sexta-feira, 5 de junho, nas localidades onde não haja feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo nessa data.

Boletos e contas de consumo com vencimento em 4 de junho poderão ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de encargos. A Febraban alerta que tributos e impostos devem ser quitados antecipadamente para evitar juros e multas.