Seleção do Haiti remove símbolo da independência de uniforme após decisão da Fifa

A seleção do Haiti confirmou nesta semana que fará alterações em seu uniforme para a Copa do Mundo de 2026 após uma solicitação da Fifa. A entidade entendeu que alguns elementos presentes na camisa poderiam ser interpretados como mensagens políticas, o que contraria o regulamento da competição.

Qual era a imagem na camisa do Haiti?

O principal ponto de discussão envolve uma ilustração inspirada na Batalha de Vertières, confronto travado em 1803 e considerado decisivo para a independência haitiana em relação à França. O desenho mostrava heróis da independência hasteando a bandeira do país e aparecia na parte inferior do uniforme.

Segundo um porta-voz da Federação Haitiana de Futebol, a decisão da Fifa foi resultado de uma "interpretação equivocada". Apesar da discordância, a entidade confirmou que pediu à fornecedora Saeta que realizasse as mudanças exigidas antes do início do torneio.

O representante destacou que Vertières foi o palco da última batalha pela independência do Haiti, em 18 de novembro de 1803. Ele também chamou atenção para uma coincidência simbólica: a classificação da seleção para a Copa de 2026 aconteceu exatamente em 18 de novembro de 2025.

Camisa do Haiti com o símbolo em homenagem à Batalha de Vertières (Foto: divulgação)

Homenagem à história do país

Além da ilustração histórica, a camisa trazia uma bandeira azul e vermelha na parte inferior, referência ao primeiro símbolo nacional adotado após a independência, proclamada em 1804. O uniforme foi concebido para celebrar a identidade nacional e a trajetória do povo haitiano.

Em comunicado, a Saeta afirmou que o projeto passou por meses de desenvolvimento e foi submetido ao processo regular de aprovação da Fifa. A empresa ressaltou que a intenção nunca foi transmitir uma mensagem política, mas homenagear homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti.

A fornecedora informou ainda que respeitou a decisão da entidade máxima do futebol e implementou as alterações finais solicitadas para que o uniforme pudesse ser utilizado na competição.

Estreia contra a Escócia

Integrante do Grupo C, o Haiti fará sua estreia na Copa do Mundo neste sábado, 11, diante da Escócia, às 22h (horário de Brasília). Depois, a equipe enfrentará o Brasil, no dia 19, às 21h30 (horário de Brasília), e o Marrocos, no dia 24, às 18h (horário de Brasília) na fase de grupos.

A participação marca o retorno dos haitianos ao Mundial após mais de cinco décadas. A última e única aparição da seleção havia sido na edição de 1974.