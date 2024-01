Quem saiu do BBB 24? Thalyta é a segunda eliminada do reality

Neste domingo, 14, a casa do BBB ficou um pouco mais vazia. No Paredão com Juninho e Davi, Thalyta foi a segunda eliminada com 22,71 % dos votos para ficar.

Os outros participantes ficaram com 52,15 e 25,14%, respectivamente. O voto era para ficar, portanto a porcentagem mais baixa é a que elimina.

Quem saiu do BBB 24?

Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24, com 22,71% dos votos.

Por que Thalyta foi eliminada?

Thalyta foi parar no Segundo Paredão do BBB 24 nesta sexta-feira, 12, após receber o Contragolpe de Juninho. Durante a berlinda, ela protagonizou uma discussão com brother Juninho, que também estava emparedado.

A desavença começou depois que Thalyta recebeu um contra-golpe do participante, que é considerado seu desafeto na casa.

Durante a confusão, Juninho entrou no banheiro e detalhou sua versão da história aos homens. No entanto, ele foi surpreendido pela sister, que apareceu no local para confrontá-lo.

O participante mais votado para ficar no reality foi Davi, com 52,15% da média de votos para ficar. Logo atrás, Juninho, com 25,14% de média.

Antes da eliminação, Thalyta estava bem emocionada e chorou ao conversar com Beatriz no Quarto Magia.

Thalyta recebeu 22,71% da média dos votos para ficar e foi a eliminada do Paredão. Juninho recebeu 25,14% de votos e Davi 52,15%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/J76MRSq4Q9 — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2024

