Pop

'Avatar: Fogo e Cinzas' ultrapassa US$ 1 bilhão em bilheteria global

Terceiro filme da franquia alcançou a marca após 18 dias em cartaz

Bilheteria global de “Avatar: Fogo e Cinzas” passa de US$ 1 bilhão (20th Century Studios/Divulgação)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 18h14.

"Avatar: Fogo e Cinzas", de James Cameron, superou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial após 18 dias em cartaz. O longa arrecadou US$ 306 milhões nos Estados Unidos e US$ 777,1 milhões no mercado internacional, somando US$ 1,083 bilhão globalmente.

Entre os principais mercados internacionais de "Fogo e Cinzas" estão China (US$ 138 milhões), França (US$ 81 milhões), Alemanha (US$ 64 milhões) e Coreia do Sul (US$ 44 milhões).

Avatar 3: tudo o que você precisa saber antes de ver o novo filme

O desempenho é ligeiramente mais lento do que o dos filmes anteriores da franquia, de acordo com a Variety. "Avatar: O Caminho da Água" (2022) atingiu o bilhão em 14 dias, enquanto o "Avatar" original (2009) alcançou o patamar em 17 dias. Ainda assim, ambos seguiram em alta, lideraram as bilheterias por sete fins de semana consecutivos e entraram para a lista dos filmes mais lucrativos da história, com arrecadações de US$ 2,9 bilhões e US$ 2,3 bilhões, respectivamente.

O ano da Disney

"Avatar: Fogo e Cinzas" é o terceiro lançamento da Disney em 2025 a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão, depois de "Lilo & Stitch" e "Zootopia 2".

O resultado reforça um ano excepcional para o estúdio, que acumulou mais de US$ 6,58 bilhões em receitas globais, o melhor desempenho desde o início da pandemia.

A Disney lidera o mercado e supera seus concorrentes em ao menos US$ 2 bilhões nas bilheterias.

Acompanhe tudo sobre:James CameronCinemaFilmesAnimaçãoEstados Unidos (EUA)

