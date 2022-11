'Avatar: O Caminho da Água' tem novo (e último) trailer; assista ao vídeo

Com estreia prevista para 15 de dezembro, a 20th Century — agora comandada pela Disney — anunciou nesta terça-feira, 22, o último trailer de "Avatar: O Caminho da Água". O longa-metragem é uma continuação do filme com a maior bilheteria do mundo, com mais de 2,9 bilhões de dólares.

No vídeo, Jake (Sam Worthington) aparece encontrando, ao lado de Neytiri (Zoe Saldaña), a tribo aquática de Na'Vi. Além disso, há um pequeno vislumbre de uma série de cenas de batalhas e drama, tudo sob a fotografia espetacular, comandada por Russel Carpenter e Mauro Fiore.

A franquia de James Cameron tem um grande desafio pela frente: se o filme for um sucesso de bilheterias tão impactante quanto o primeiro da saga, lançado em 2009, ganhará um terceiro filme em dezembro de 2024, um quarto em 2016 e até um quinto, em 2028.

Assista ao trailer completo:

'Avatar: O Caminho da Água' terá painel exclusivo na CCXP22

A famosa Zoe Saldaña e o produtor Jon Landau se unem em painel exclusivo para trazer os principais detalhes de "Avatar: O Caminho da Água", que tem estreia marcada para 15 de dezembro.

O segundo filme da franquia de James Cameron contará a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

O painel será no dia 1 de dezembro, às 17h55, no espaço próprio da Disney no evento.

