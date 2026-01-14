Deezer destaca trilhas de Kleber Mendonça após vitórias de 'O Agente Secreto'

'O Agente Secreto': Deezer reúne trilhas das principais obras de Kleber Mendonça, que venceu duas categorias no Globo de Ouro com o longa (Vitrine Filmes/Divulgação)
Redatora
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20h43.
A plataforma de streaming de música Deezer passou a destacar as trilhas sonoras dos filmes de Kleber Mendonça Filho após “O Agente Secreto” conquistar dois prêmios no Globo de Ouro 2026, nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Ator em Filme de Drama.
Além de “O Agente Secreto” (2025), a plataforma criou uma curadoria especial com trilhas de “Retratos Fantasmas” (2023) e “Bacurau” (2019). O destaque busca valorizar o cinema brasileiro e apresentar ao público as músicas que compõem a identidade das obras do cineasta.
A seleção reúne as trilhas oficiais dos três longas e combina músicas brasileiras e internacionais. As faixas ajudam a construir o clima narrativo, o ritmo e a estética dos filmes.
Entre os destaques da trilha de “O Agente Secreto” estão:
Em “Retratos Fantasmas”, a trilha aposta em composições instrumentais assinadas por Tomaz Alves Souza. Já “Bacurau” inclui vozes da MPB e peças originais presentes no trabalho de Mendonça.
"Com essa ação, a Deezer reforça seu compromisso em conectar os fãs não apenas aos artistas, mas também às experiências culturais que atravessam diferentes formatos de entretenimento", destacou a Deezer em comunicado enviado à EXAME.
As trilhas sonoras estão disponíveis na plataforma da Deezer, com playlists dedicadas a cada produção. A plataforma inclui as trilhas completas, com músicas licenciadas e composições originais.