Critics Choice Awards: 'Ainda Estou Aqui' é indicado à premiação em 2025; veja lista completa

Com o fim de 2024 chegam as indicações para os maiores prêmios do cinema em 2025. Na última segunda-feira, 9, o Globo de Ouro anunciou os filmes e séries nomeados para uma estatueta no ano que vem. Agora, é a vez do Critics Choice Awards: reconhecido como termômetro para o Oscar, o prêmio anunciou os indicados nesta quinta-feira, 12, e o filme "Ainda Estou Aqui" está entre eles.

A cerimônia acontecerá no dia 12 de janeiro de 2025, em Santa Monica, na Califórnia (EUA). Terá transmissão no Brasil pela TNT e pela Max, a partir das 21h.

O filme de Walter Salles foi indicado somente na categoria de Melhor Filme Internacional. Competirá com "Emilia Pérez", Tudo Que Imaginamos Como Luz", "Flow", "A Semente da Figueira Sagrada" e "Kneecap - Música e Liberdade". Fernanda Torres não recebeu uma indicação pela performance como Eunice Paiva, mas já foi homenageada pelo júri da premiação. Em outubro deste ano, recebeu o prêmio de Melhor Atriz de Drama na "Latino Celebration".

Essa é a terceira grande indicação do filme de Walter Salles em premiações internacionais. As primeiras foram no Festival Internacional de Cinema de Veneza, no qual o filme saiu vencedor com a estatueta de Melhor Roteiro. Na última segunda-feira, 9, o Globo de Ouro indicou "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres à Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Atriz de Drama, respectivamente.

Aposta da Academia Brasileira de Cinema, a produção tenta uma vaga no Oscar, onde disputa por indicações em Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme. No Brasil, o filme já passa de 2 milhões de espectadores nos cinemas.

Veja a lista completa de indicados ao Critics Choice Awards de 2025

Melhor Filme de Língua Estrangeira

"Tudo Que Imaginamos Como Luz"

"Emilia Pérez"

"Flow"

"Ainda estou aqui"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Kneecap - Música e Liberdade"