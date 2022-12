Ator de Namor, de Pantera Negra, fala de inclusão, Chadwick Boseman e o jogo do Brasil

Nesta sexta-feira, 2, o ator Tenoch Huerta, conhecido por seu papel de vilão na sequência de Pantera Negra, participou de um dos principais painéis da CCXP22, em São Paulo.

De origem mexicana e de ascendência indígena, Huerta faz o papel de Namor, o Príncipe Submarino em "Pantera Negra: Wakanda Forever", e conquistou o público pela atuação duplamente charmosa e ameaçadora. Apesar de ser um dos vilões mais antigos da história da Marvel, ele só chegou agora ao universo cinematográfico.

A presença dele nos filmes traz uma grande representatividade — tanto pela própria história do personagem quanto pela presença de Huerta em um papel de destaque. "Não há muitos atores morenos na televisão mexicana, então não tem como sonhar com o que você não vê", disse ele durante o painel.

Antes de se tornar ator, Huerta era jornalista e demorou oito anos para, de fato, se considerar um ator de sucesso. E em "Wakanda Forever", ele diz ter se sentido em casa. "A maior parte do elenco de 'Talokan' era composta por artistas latino-americanos. Nós eramos os únicos que dávamos beijos e abraços na hora de cumprimentar", complementou ele.

'Aqui esteve um gigante', sobre Chadwick Boseman

Quando comentou sobre a homenagem do filme a Chadwick Boseman, que morreu de câncer e protagonizou a franquia de "Pantera Negra", ele destacou o brilho nos olhos e o legado do super-herói.

"Chadwick foi um homem fantástico. Não tive a chance de conhecê-lo mas todas as vezes que falavam dele, lembravam uma história, dava para ver um brilho nos olhos dele. Seu legado como ator, ativista e como Pantera Negra é maravilhoso. Me derem a oportunidade de fazer parte dessa homenagem, é uma experiência incalculável", destacou ele.

Ao fim, ele deixou muito claro como foi a presença dentro de "Wakanda Forever": "Cada vez que eu entrava no set eu percebia: aqui esteve um gigante", finalizou.

A força da América Latina dentro e fora do filme

Questionado sobre a força de Talokan, cidade submersa nos filmes, Huerta relacionou a força do público latino-americano e a forma como o resto das pessoas o enxerga. "No fim das contas a América Latina é um mercado com milhões de pessoas, uma cultura muito forte. Acredito que esse poder que temos como latino-americanos, os norte-americanos sentem", completou ele.

Para interpretar Namor, foi imprescindível a presença de um ator que tivesse ascendência indígena, e Huerta foi perfeito para encarnar esse vilão com um propósito muito digno. "É muito importante a presença do Namor, a Marvel dar essa representatividade, ter um personagem mexicano em um país como os Estados Unidos", salientou.

Aproximação com o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU)

Quando ele soube que interpretaria o vilão de "Wakanda Forever", Huerta diz que quase não acreditou. "Não soube guardar o segredo, eu contei aos meus amigos que ia ser o Namor e eles que ficaram quietos, chocados. Sabe, eu sou terrível mentindo, não conseguiria", comentou.

A aproximação com o MCU veio, de acordo com ele, por meio do Homem de Ferro, logo nos primeiros filmmes. "Eu nunca acompanhei os quadrinhos, mas eu sempre gostei do Homem de Ferro, me encantei por ele e foi aí que a Marvel chegou na minha vida", completou.

Vestido para a Copa do Mundo

Tenoch entrou no palco vestido com a camiseta da Seleção Brasileira. Quando questionado sobre o resultado do jogo, ele disse que talvez seja "pé-frio".

"Não sei se fui eu a má sorte" brincou ele. Por outro lado, ele declarou que torceu pelo Brasil no jogo de hoje e que se sentiu à vontade no evento. "A gente se sente em casa no Brasil, se sente próximo e as pessoas são muito parecidas. É uma coisa muito bonita, porque mesmo há quilômetros de distância vemos que somos todos iguais", completou ele.

