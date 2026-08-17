Quando é o próximo feriado nacional no Brasil? Veja calendário

Calendário: feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, será o próximo feriado nacional de 2026. ( Rochak Shukla/Freepik)
Repórter
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07h00.
O próximo feriado nacional no Brasil será em 7 de setembro, Dia da Independência, que cai numa segunda-feira em 2026. A data garante folga prolongada de três dias para quem não trabalha aos fins de semana.
Até lá, não há nenhum feriado nacional no calendário. Existem apenas datas estaduais e municipais, como o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro no Amazonas e no Acre.
|Data
|Feriado
|Dia da semana
|Prolongado?
|7 de setembro
|Independência do Brasil
|Segunda-feira
|Sim
|12 de outubro
|Nossa Senhora Aparecida
|Segunda-feira
|Sim
|2 de novembro
|Finados
|Segunda-feira
|Sim
|15 de novembro
|Proclamação da República
|Domingo
|Não
|20 de novembro
|Consciência Negra
|Sexta-feira
|Sim
|25 de dezembro
|Natal
|Sexta-feira
|Sim