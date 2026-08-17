Quando é o próximo feriado nacional no Brasil? Veja calendário

O próximo feriado nacional no Brasil será em 7 de setembro, Dia da Independência, que cai numa segunda-feira em 2026. A data garante folga prolongada de três dias para quem não trabalha aos fins de semana.

Até lá, não há nenhum feriado nacional no calendário. Existem apenas datas estaduais e municipais, como o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro no Amazonas e no Acre.

Calendário dos próximos feriados nacionais