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Quando é o próximo feriado nacional no Brasil? Veja calendário

Confira as datas dos próximos feriados prolongados até o fim do ano

Calendário: feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, será o próximo feriado nacional de 2026. ( Rochak Shukla/Freepik)

Calendário: feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, será o próximo feriado nacional de 2026. ( Rochak Shukla/Freepik)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07h00.

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O próximo feriado nacional no Brasil será em 7 de setembro, Dia da Independência, que cai numa segunda-feira em 2026. A data garante folga prolongada de três dias para quem não trabalha aos fins de semana.

Até lá, não há nenhum feriado nacional no calendário. Existem apenas datas estaduais e municipais, como o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro no Amazonas e no Acre.

Calendário dos próximos feriados nacionais

DataFeriadoDia da semanaProlongado?
7 de setembroIndependência do BrasilSegunda-feiraSim
12 de outubroNossa Senhora AparecidaSegunda-feiraSim
2 de novembroFinadosSegunda-feiraSim
15 de novembroProclamação da RepúblicaDomingoNão
20 de novembroConsciência NegraSexta-feiraSim
25 de dezembroNatalSexta-feiraSim

 

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