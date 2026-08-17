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Hayden Panettiere, atriz de ‘Heroes’ e ‘Pânico’, morre aos 36 anos

A informação foi confirmada pelo pai da artista, Skip Panettiere, em comunicado divulgado à imprensa americana

Hayden Panettiere: a família da atriz confirmou sua morte no domingo, 16 (Michael Tran / AFP)

Hayden Panettiere: a família da atriz confirmou sua morte no domingo, 16 (Michael Tran / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06h18.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 08h10.

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A atriz Hayden Panettiere, conhecida por interpretar Claire Bennet na série “Heroes” e Kirby Reed nos filmes da franquia Pânico, morreu aos 36 anos.

A informação foi confirmada pelo pai da artista, Skip Panettiere, em um comunicado enviado ao canal americano ABC News.

“É com profunda tristeza que compartilhamos o trágico falecimento de nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza, que levou um amor e uma alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela”, afirmou.

O pai da atriz também pediu respeito à privacidade da família enquanto todos “processam a perda inimaginável”.

A causa da morte não foi divulgada. Segundo o site TMZ, uma investigação foi aberta para esclarecer o caso. O veículo informou ainda que Hayden viajou no sábado, 15, de Los Angeles para um estado do sul dos Estados Unidos com o namorado, Brian Hickerson, e morreu no domingo, 16.

hayden panettiere nashville

Hayden Panettiere: atriz interpretou a cantora Juliette Barnes na série 'Nashville' (IMDB/Reprodução)

Quem foi Hayden Panettiere?

Nascida em 21 de agosto de 1989, em Palisades, no estado de Nova York, Hayden Panettiere começou a trabalhar como atriz ainda bebê e se tornou uma estrela infantil.

Ela participou das novelas “Uma Vida para Viver” (“One Life to Live”) e “Guiding Light”, mas ganhou projeção mundial em 2006 com “Heroes”, na qual viveu uma adolescente com o poder de se regenerar.

Hayden Panettiere: atriz ganhou projeção ao interpretar Claire Bennet, uma líder de torcida com poderes de regeneração, na série “Heroes” (NBC/Divulgação)

A atriz também se destacou na série musical “Nashville” e atuou em filmes como “Duelo de Titãs”, “Sonhos no Gelo”, Pânico 4 e “Pânico VI”.

Em maio, publicou o livro de memórias “This Is Me: A Reckoning” ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas"), no qual relatou desafios enfrentados durante sua trajetória em Hollywood.

*Com informações de AFP

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