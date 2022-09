Alexander Ludwig, ator de Vikings e Jogos Vorazes, virá para o Brasil na CCXP

É oficial: com o fim de setembro, a Comic Con Experience Brasil (CCXP), que ocorre nos dias 1º a 4 de dezembro deste ano, fica cada vez mais próxima. Os artistas nacionais e internacionais começam a confirmar presença e Alexander Ludwig, de acordo com a Omelete Company, será um dos astros que virão ao Brasil.

Ator da série Vikings, no papel de Björn Ironside, e Cato, nos Jogos Vorazes, Ludwig também já estrelou outros filmes de peso, como Gente Grande 2”, “Bad Boys para Sempre” e “A Montanha Enfeitiçada”. Hoje, aos 30 anos, ele está no elenco de "Heels", série do canal Starz que acabou de receber a confirmação de uma nova temporada.

Em sua visita ao Brasil para a CCXP, ele terá um painel para falar da própria trajetória no cinema e é o primeiro nome confirmado para fotos e autógrafos neste ano, nos dias 1 e 2 de dezembro. Além de estrelar filmes e séries, o ator recentemente lançou um álbum de música, chamado "Highway 99", que conta com 16 faixas.

Björn Ironside

Ainda que tenha interpretado o vilão Cato em Jogos Vorazes, foi a série história do History que tornou Ludwig de fato reconhecido mundialmente. A série tem seis temporadas e deu bastante espaço para contar as histórias dos Vikings na região que hoje ocupa a Suécia, com enfoque em Ragnar Lodbrok, em uma versão adaptada para a televisão.

A CCXP este ano tem expectativa de receber mais de 300 mil pessoas no São Paulo Expo. Além de Ludwig, já estão confirmados vários nomes de ilustradores e quadrinistas — Jim Starlin, Mark Waid, Aimée de Jongh, Laerte, Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha, Jim Cheung — para o Artist's Alley, bem como os estúdios Prime Video, Globoplay, Netflix e o streamer Gaules.

Os ingressos para o evento estão à venda no site oficial da CCXP, a partir de R$ 140,00. Parte das credenciais — incluindo a diária do sábado, 3 de dezembro — já estão esgotadas.

