CCXP 2022: ingressos para público geral abrem nesta quinta; veja preços

Após dois anos online por conta da pandemia, a CCXP está de volta e maior do que nunca. Com expectativa de receber mais de 300 mil pessoas em quatro dias de festival, o evento irá acontecer entre os dias 01 e 04 de dezembro.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta-feira, 5. A abertura do primeiro lote acontece às 15h. “Teremos muitas novidades e estamos ansiosos para reunir todos os públicos que sentem saudades do maior evento de cultura pop do mundo”, disse Roberto Fabri, VP de Conteúdo e Marca da CCXP.

Ainda na tarde desta quinta, 5, às 14h, a CCXP irá realizar uma live especial em seus canais, transmitido também no canal do Youtube do Omelete. Estão previstos alguns anúncios sobre a edição, e a EXAME estará acompanhando o evento para trazer todas as novidades ao longo da tarde.

Em julho, a CCXP irá realizar a primeira edição do CCXP Awards, premiação que quer valorizar a cultura pop nacional. Serão 32 subcategorias divididas entre Games & eSports, Filmes, Séries, Literatura, Quadrinhos e Criadores de conteúdo. As inscrições abrem na próxima quinta-feira, 12.

Quais são os ingressos da CCXP 2022?

São oito categorias de ingressos: os diários (quinta, sexta, sábado e domingo), o pacote de quatro dias, o EPIC Experience, o FULL Experience e o UNLOCK - os dois últimos possuem uma quantidade reduzida de ingressos.

Entre as formas de pagamentos para o público geral estão: Pix, boleto bancário (apenas à vista) e cartão de crédito (Visa ou Master). O parcelamento poderá ser feito em até 6x sem juros, porém para compras acima de R$1.000,00 poderão ser divididos em 10x sem juros, no cartão de crédito.

Diária (R$ 120 a R$ 460)

Acesso às atividades, auditórios, painéis, participação de artistas e outras atrações dentro da CCXP22, além de uma credencial colecionável (badge).

4 dias (R$ 620 a R$ 1.240)

Esta credencial dá direito a participar da CCXP22 nos quatro dias do festival.

Epic Experience (R$ 2.100)

Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival. O pacote inclui:

Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral;

Entrada na Spoiler Night;

Uma foto OU um autógrafo com um dos artistas convidados pela CCXP;

Kit Epic composto por uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial do festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.

Full Experience (R$ 12.000)

Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival. O pacote inclui:

Acesso à entrada VIP - 1h antes da abertura dos portões;

Entrada na Spoiler Night;

Entrada garantida e assento reservado em área VIP próxima ao palco Thunder em todas as atividades, incluindo as concorridas pré-estreias de filmes;

Uma foto e um autógrafo com quatro dos artistas convidados do festival.

Acesso ao estacionamento VIP sem custo adicional;

Quatro colecionáveis em escala 1:10 produzidos pela Iron Studios, feitos exclusivamente para a CCXP;

Acesso ao VIP lounge, com alimentação e serviço de concierge;

Sacola exclusiva do festival (Kit Full), com uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial autografado pelo artista do festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.

Unlock (R$ 1.200)

A conferência realizada pela CCXP voltada para negócios do entretenimento acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 das 8h às 18h. O pacote inclui:

Palestras e conteúdo de negócios;

Apresentação dos dados da pesquisa Geek Power 2021.

Café da manhã e almoço inclusos nos dias do Unlock;

Conteúdo das 08h às 18h;

Happy Hour para networking com diversos profissionais do mercado

Passeio guiado na montagem da CCXP22 na quarta-feira, dia 30/11/2022;

Entrada na Spoiler Night;

Acesso aos quatro dias da CCXP22;

Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival (de 1 a 4 de dezembro).

Meia social na CCXP 2022

Já tradicional na CCXP, a compra da credencial meia social acontece esse ano junto à troca por 1kg de alimento não perecível. Essa modalidade de ingresso é limitada. Os alimentos recolhidos serão distribuídos através de uma ou mais ONGs de assistência social. Em breve, as entidades escolhidas serão divulgadas pela organização do festival.

Desconto para quem é Santander

Mesmo após o fechamento da venda antecipada do lote especial Santander (de 26/04 a 05/05), os portadores do cartão de crédito do banco (Visa ou Master) seguem com a oportunidade de adquirir entradas com desconto de 30% sob o preço da inteira (exceto para os pacotes EPIC, FULL e Unlock).

Nessa condição, a compra poderá ser feita em até 10x sem juros enquanto durar o lote. Caso seja aberto um novo lote no dia 02 de junho, o parcelamento passa a ser em até 6x sem juros, porém para compras acima de R$1.000,00 poderão ser divididas sem juros em 10x no cartão de crédito Santander.

Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Preços dos ingressos da CCXP 2022

CCXP 22 VALORES PARA PÚBLICO GERAL COM CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER Meia Social Inteira Inteira Quinta R$ 120 R$ 150 R$ 240 R$ 168 Sexta R$ 160 R$ 190 R$ 320 R$ 224 Sábado R$ 230 R$ 260 R$ 460 R$322 Domingo R$ 230 R$ 260 R$ 460 R$ 322 4 dias R$ 620 R$ 670 R$ 1.240 R$ 868 Epic - - R$ 2.100 Não aplica Full - - R$ 12.000 Não aplica Unlock - - R$ 2.100 Não aplica