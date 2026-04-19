Quem sai do BBB 26 hoje? Veja a última enquete antes do resultado

Ana Paula, Leandro Boneco e Milena estão no último Paredão do Big Brother Brasil 26. Os participantes disputam vaga na grande final do reality. Juliano Floss, até o momento, é o único garantido no top 3 por ter vencido a Prova do Finalista.

Na última atualizaçãoda enquete antes do resultado ao vivo, o cenário segue apontando a saída de Leandro Boneco.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 21h deste domingo, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, ainda indica a eliminação de Leandro Boneco.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 16,74% x Leandro 36,04% x Milena 47,21%

YouTube: Ana Paula 12,05% x Leandro 55,36% x Milena 32,47%

X (Twitter): Ana Paula 7,21% x Leandro 69,37% x Milena 23,42%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 60,63% x Milena 35,88%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,59% x Leandro 61,79% x Milena 30,59%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 54,06%, seguido por Milena, com 35,58%, e Ana Paula, com 10,33%.

O levantamento soma 5.487.110 votos.

Na primeira parcial deste domingo de eliminação, Leandro tinha 54,31%. Agora, aparece com 54,06%, uma oscilação de 0,25 ponto percentual para baixo, mas ainda na liderança para eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.