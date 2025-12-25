As 6 teorias mais insanas da última temporada de 'Stranger Things' na Netflix

Daniel Torres, novo CEO e sócio da Roboteasy, e a fundadora da empresa, Emanuele Bergui, que assume a presidência do Conselho de Administração (Divulgação/Divulgação)
Redatora
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11h49.
A quinta e última temporada de "Stranger Things" chegou e reacendeu uma onda de teorias de fãs sobre o destino de Hawkins e de seus personagens centrais. Após quase dez anos no ar, a série da Netflix entra em seu desfecho cercada por especulações improváveis e conexões inesperadas.
Desde o anúncio da temporada final, fóruns e redes sociais passaram a reunir hipóteses que vão além das pistas oficiais. Parte dessas teorias ganhou força após o lançamento da peça “The First Shadow”, que ampliou o universo da série, mas manteve pontos essenciais sem resposta.
Entre ideias consideradas improváveis e outras que dialogam com elementos já apresentados, fãs tentam antecipar como a história será encerrada em 31 de dezembro.
1 - Vecna seria o pai biológico de Onze
A teoria sugere que Henry Creel teria ligação direta com a origem dos poderes de Onze, possivelmente por meio de experimentos conduzidos pelo Dr. Brenner. A ausência de informações sobre o pai biológico da personagem alimenta a hipótese.
2 - Will morreu no dia em que desapareceu
Segundo essa linha, Will teria morrido ao entrar no Mundo Invertido, e a série seria uma construção imaginária de Mike para lidar com o trauma. A ideia circula há anos, apesar de ser vista como pouco provável.
3 - Toda a série seria uma grande partida de Dungeons & Dragons
Uma teoria recorrente aponta que todos os eventos da trama fazem parte de um jogo iniciado no primeiro episódio. Elementos da mitologia da série reforçam a associação ao RPG.
4 - Will teria controle sobre o Mundo Invertido
Baseada no título do episódio final, “The Rightside Up”, a hipótese indica que Will pode ter desenvolvido a capacidade de manipular o Mundo Invertido e revertê-lo, encerrando a ameaça sobre Hawkins.
5 - Karen Wheeler terá papel decisivo
Fãs apontam que eventos centrais da trama sempre orbitam a família Wheeler. A teoria sugere que Karen pode ter importância maior no confronto final, ainda que isso não tenha sido confirmado.
6 - Mike será a chave contra Vecna
Considerado o “coração” do grupo, Mike nunca liderou diretamente a derrota do vilão. A expectativa é que sua atuação emocional e estratégica seja decisiva no desfecho da série.
A Netflix mantém detalhes sob sigilo, e os criadores da série afirmam que o final foi pensado para responder às principais dúvidas dos fãs. Até a terceira parte, as teorias seguem como ponto central da expectativa em torno do encerramento de “Stranger Things”.