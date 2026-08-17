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Fuvest abre inscrições para Vestibular 2027; confira tudo que você precisa saber

Vestibular destinado à entrada na Universidade de São Paulo (USP) em 2027 terá inscrições abertas entre segunda-feira, 17 de agosto, e quarta-feira, 9 de setembro

Fuvest: candidatos devem realizar inscrição pelo site da fundação (USP/Reprodução)

Fuvest: candidatos devem realizar inscrição pelo site da fundação (USP/Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11h43.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 12h12.

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As inscrições para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP) abrem nesta segunda-feira, 17, ao meio-dia.

Os candidatos da Fuvest 2027 terão até o meio-dia do dia 9 de setembro, quarta-feira, para se inscrever no processo seletivo. No total, serão 8.147 vagas em cursos de graduação.

Como se inscrever para a Fuvest?

A inscrição deve ser feita pelo site da Fuvest e o candidato deve pagar a taxa de R$ 228. Para participar, é necessário informar CPF, documento de identificação com foto, e-mail, endereço e enviar uma fotografia recente.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher uma carreira e indicar até quatro opções de cursos, em ordem de preferência, dentro da área selecionada. Entre as possibilidades estão: Ciências Humanas, Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Biológicas e da Saúde e Área Mista.

Para alunos que ainda não estejam no 3º ano do Ensino Médio, é possível realizar a prova na modalidade de treineiro.

Relembre o modelo de prova

O vestibular da Fuvest é realizado em duas fases. A primeira terá 80 questões objetivas e está marcada para 1º de novembro, domingo.

Os candidatos aprovados seguem para a segunda etapa, que será aplicada em dois dias, 6 e 7 de dezembro.

No primeiro dia, todos os estudantes completam uma redação e respondem a 10 questões discursivas de Língua Portuguesa. Já no segundo, serão aplicadas 12 questões discursivas específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

As provas serão realizadas em cidades do estado de São Paulo e, pela primeira vez, também em Fortaleza (CE). Essa novidade é possível devido ao fato de que a Fuvest realizou duas etapas do simulado na cidade, permitindo que a operação e a estrutura fossem testadas.

A realização da prova fora de São Paulo busca facilitar o acesso a candidatos da Região Nordeste.

Confira as vagas e cotas:

Entre as 8.147 vagas oferecidas pela USP, 25,2% são reservadas a estudantes de escola pública e 14,8% a pretos, pardos e indígenas:

  • 4.888 são destinadas à ampla concorrência;
  • 2.053 são reservadas a candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas;
  • 1.206 são destinadas a estudantes de escolas públicas que também concorrem pelas ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas.

Quais são as leituras obrigatórias para a Fuvest 2027?

A lista de leituras obrigatórias da Fuvest 2027 terá nove obras escritas por mulheres, de diferentes períodos e nacionalidades. Entre os livros escolhidos estão clássicos da literatura brasileira e portuguesa, além de obras de escritoras contemporâneas.

É esperado que os candidatos trabalhem a leitura e o pensamento crítico durante o estudo das obras deste ano.

Confira a lista:

  • “Opúsculo Humanitário” (1853), de Nísia Floresta;
  • “Nebulosas” (1872), de Narcisa Amália;
  • “Memórias de Martha” (1899), de Julia Lopes de Almeida;
  • “Caminho de Pedras” (1937), de Rachel de Queiroz;
  • “Balada de Amor ao Vento” (1990), de Paulina Chiziane;
  • “Canção para Ninar Menino Grande” (2018), de Conceição Evaristo;
  • “A Visão das Plantas” (2019), de Djaimilia Pereira de Almeida;
  • “A Paixão Segundo G.H.” (1964), de Clarice Lispector;
  • “Geografia” (1967), de Sophia de Mello Breyner Andresen.

A Fuvest tem recursos de acessibilidade?

Os candidatos que precisam de recursos de acessibilidade podem pedir adaptações a partir desta segunda-feira, 17. Entre as opções, a Fuvest disponibiliza tempo adicional, cadeira de rodas, prova em braile, prova ampliada e uso de aparelho auditivo próprio.

Acompanhe as orientações da Fuvest

É necessário lembrar que isenção ou redução da taxa não vale como inscrição automática. De acordo com a Fuvest, quem teve o benefício aprovado ainda precisa se inscrever normalmente no Vestibular 2027.

A participação em simulados também não substitui o cadastro no vestibular. Dessa forma, todos os candidatos que realizaram a prova teste e desejarem participar do processo seletivo devem concluir a inscrição pelo site.

Fique por dentro do calendário oficial da Fuvest:

  • Inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro
  • 1ª fase: 1º de novembro
  • Resultado da 1ª fase: 23 de novembro
  • 2ª fase: 6 e 7 de dezembro
  • Resultado final: 26 de janeiro de 2027
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