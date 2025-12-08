Eddie vampiro, Will vidente: as teorias de Stranger Things que foram desmentidas

Com a chegada da 5ª temporada de Stranger Things, as especulações da fã-base crescem — teorias elaboradas e especulações viralizam nas redes enquanto o público espera pelos episódios finais. Mas, em entrevista recente, os irmãos Duffer, criadores da série, decidiram pôr um ponto final em algumas das mais comentadas.

Eles confirmaram que, apesar das teorias instigantes, nem tudo que os fãs imaginaram corresponde à visão oficial da série. E três grandes especulações foram oficialmente desmentidas.

Veja quais foram algumas delas:

Eddie vampiro

Entre as teorias mais fantasiosas estava a de que Eddie, personagem que morreu na quarta temporada, voltaria como vampiro — inspirado pela semelhança com o personagem “Kas the Bloody-Handed” do jogo/mitologia em que a série faz alusões. Mas os Duffers foram diretos — e a resposta é “não”.

Fantasia de Mike

Teoria afirma que a 1ª temporada seria fruto de um jogo imaginário de Dungeons & Dragons que Mike estaria fingindo jogar, como forma de lidar com a dor da morte de Will Byers. Os Duffers rejeitaram essa hipótese: tudo o que aconteceu realmente aconteceu.

Will viu Vecna na 1ª temporada

Fãs sugeriram que uma silhueta vista por Will no primeiro episódio da série seria, na verdade, a de Vecna — vilão central das últimas duas temporadas. Matt Duffer desmentiu essa interpretação: a silhueta não era Vecna, que oficialmente só surge a partir da 4ª temporada.

Novos episódios

As dúvidas dos fãs já têm data para acabar: a segunda parte da quinta temporada de Stranger Things vai ao ar no dia 25 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), com mais três episódios. O último capítulo da série de maior sucesso da Netflix será lançado também às 22h, mas do dia 31 de dezembro.