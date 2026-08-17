'Coração Selvagem': novo filme de Brad Pitt ganha trailer; assista

A Paramount Pictures divulgou nesta segunda-feira, 17, o novo trailer de “Coração Selvagem”, thriller de aventura estrelado por Brad Pitt, J.K. Simmons e Anna Lambe. O filme chega aos cinemas brasileiros em 24 de setembro.

O trailer apresenta a situação de isolamento enfrentada por James Belmont, personagem de Pitt, e seu cão, Odin, após um acidente aéreo. Perdidos na mata selvagem do Alasca, os dois precisam encontrar formas de sobreviver às condições extremas da região.

Dirigido por David Ayer, o longa acompanha o agente das forças especiais e o animal em uma jornada de sobrevivência que também explora a relação entre o homem e seu cachorro. Odin é interpretado pelo cão Uber.

Elenco e produção

Além de atuar, Brad Pitt também participa da produção do filme. O roteiro é assinado por Cameron Alexander, que também integra a equipe de produtores executivos ao lado de Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy e Zack Conroy.

“Coração Selvagem” é uma produção da Domain Entertainment, Gulfstream Pictures, Wild Chickens, Temple Hill e Kino World Production. A distribuição no Brasil é da Paramount Pictures.

O filme estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros em 24 de setembro.

Assista ao trailer