Stranger Things bate recorde na Netflix com a 5ª temporada

A estreia da quinta e última temporada de Stranger Things registrou o maior número de minutos assistidos em uma única semana da história do streaming nos Estados Unidos. Segundo o instituto Nielsen, a série da Netflix alcançou 8,46 bilhões de minutos visualizados entre os dias 24 e 30 de novembro.

O recorde anterior também era da própria série: em 2022, a estreia da quarta temporada havia registrado 7,2 bilhões de minutos assistidos em uma semana.

A nova marca foi atingida mesmo com apenas quatro episódios liberados na semana da estreia. A Netflix lançou os capítulos na quarta-feira, 26 de novembro, enquanto a temporada anterior havia estreado em uma sexta-feira, com sete episódios.

Dos 8,46 bilhões de minutos, 57% vieram da nova temporada, e 59% do público tinha entre 18 e 49 anos, segundo a Nielsen.

Número já vinha crescendo antes da estreia

O relatório aponta que o público já vinha revendo temporadas anteriores antes da estreia.

Na semana de 3 de novembro, Stranger Things já aparecia entre os dez títulos mais vistos. Subiu ao primeiro lugar na semana seguinte, com 1,3 bilhão de minutos assistidos, e manteve o topo antes da estreia com 1,6 bilhão.

A tendência é que os episódios finais, previstos para Natal e Ano-Novo, impulsionem ainda mais os números.

Outras séries e filmes no ranking

Apesar do domínio de Stranger Things, outras produções também tiveram destaque:

• Landman (Paramount+) – 1,34 bilhão de minutos

• The Beast in Me (Netflix) – 1,06 bilhão

• Homeland (acervo Netflix) – 855 milhões

• O Grinch (2000) – 669 milhões

• Esqueceram de Mim – 499 milhões

• Elf: Um Duende em Nova York – 397 milhões

A Nielsen deve divulgar nas próximas semanas os dados de visualização dos episódios finais da temporada.

As datas de Stranger Things

• Volume 1: já disponível.

• Volume 2: estreia nesta quinta-feira, 25 Dia de Natal, às 22h, no horário de Brasília.

• Episódio final: vai ao ar no dia 31 de dezembro, às 22h, no horário de Brasília.