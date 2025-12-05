5ª temporada de 'Stranger Things' bate recordes e supera a anterior

A quinta e última temporada de "Stranger Things" estreou em 26 de novembro e já estabeleceu um novo marco para a Netflix: 59,6 milhões de visualizações globais em apenas cinco dias, consolidando-se como o melhor desempenho de estreia de uma série em inglês na história da plataforma.

O resultado representa um crescimento de 171% em relação à estreia da quarta temporada, que havia registrado cerca de 22 milhões de visualizações em três dias.

No ranking geral da Netflix, considerando séries de todos os idiomas, a estreia fica no terceiro lugar, atrás apenas das segunda e terceira temporadas de Round 6, o fenômeno sul-coreano. A quinta temporada alcançou o primeiro lugar em 91 dos 93 países onde a plataforma divulga rankings regionais.

Estratégia de múltiplos volumes impulsiona engajamento

A Netflix apostou em uma estratégia de lançamento dividida em três partes para maximizar o engajamento. O Volume 1, com quatro episódios, está disponível desde 26 de novembro. O Volume 2, com mais três episódios, estreia no Natal. O episódio-filme do Grande Final chega na véspera de Ano Novo, com 2 horas e 5 minutos de duração, e será exibido também em salas de cinema selecionadas ao redor do mundo.

Stranger Things tornou-se a primeira série da história da Netflix a ter cinco temporadas simultaneamente no Top 10. Na semana de 24 a 30 de novembro, todas as temporadas apareceram entre as mais assistidas, mostrando que o público revisitou toda a jornada antes do encerramento.

Projeções apontam para novos recordes

Com base na trajetória atual e considerando que ainda faltam dois volumes para serem lançados, analistas do setor estimam que a quinta temporada pode facilmente superar os 140,7 milhões de visualizações alcançados pela quarta temporada em seus primeiros 91 dias.

Se confirmado, o resultado consolidaria Stranger Things entre as maiores produções da história do streaming e reforçaria a capacidade da Netflix de criar franquias de longa duração com alto retorno de audiência.