Morte da atriz Hayden Panettiere comove Viola Davis e colegas de Hollywood

A morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, mobilizou colegas de diferentes fases de sua carreira. Conhecida por trabalhos como "Heroes", "Nashville" e "Pânico", a atriz recebeu homenagens de Viola Davis, Bethany Joy Lenz, David Arquette, Melissa Barrera e outros nomes de Hollywood.

A família confirmou a morte no domingo, 16 de agosto. A polícia informou preliminarmente que não havia sinais de crime ou circunstâncias suspeitas.

"É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis ​​a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela", afirmou o pai da atriz à NBC News.

Viola Davis homenageia a atriz

Viola Davis, que trabalhou com Panettiere no filme "Custody", de 2016, destacou o talento e a personalidade da colega.

Em uma homenagem nas redes sociais, Davis descreveu Panettiere como uma pessoa sábia e talentosa e relembrou a convivência entre as duas durante o trabalho. A atriz também afirmou ter acompanhado uma fase de transformação na vida da colega.



"Suas provações se transformaram em seu testemunho, e seu testemunho se tornou seu legado. Você será lembrada. Bom descanso, Hayden."

Davis encerrou a mensagem enviando solidariedade à família de Panettiere, à filha da atriz e às pessoas que conviviam com ela.

Bethany Joy Lenz relembra amizade desde a infância

Bethany Joy Lenz, conhecida por "One Tree Hill", também publicou uma longa homenagem. As duas se conheceram ainda crianças durante o período em que trabalharam na novela "Guiding Light".

Lenz descreveu Panettiere como uma criança muito inteligente, que já demonstrava domínio sobre as cenas e uma compreensão incomum de personagens e conflitos humanos. Ela também recordou a energia da atriz nos corredores dos estúdios.

A atriz afirmou ter ficado especialmente abalada porque acompanhava o momento de recuperação vivido por Panettiere. Para Lenz, a amiga parecia estar retomando a própria vida e tinha ainda muitos anos pela frente.

"Não consigo entender como isso é real. Tudo parecia estar melhorando. Ela estava voltando à vida, não estava? É muito jovem e ainda tem tanta vida pela frente. E a filha dela… Hayden, você está cercada de amor. Me desculpe por cada momento em que não entrei em contato ou perguntei como você estava. Isso não pode ser real."

Colegas de 'Pânico' também se despedem

A trajetória de Panettiere na franquia "Pânico" também apareceu nas homenagens. David Arquette, que contracenou com a atriz em "Pânico 4", publicou uma mensagem de despedida e enviou carinho à família.

O ator David Arquette escreveu, via Instagram Stories, uma mensagem para a família de Hayden Panettiere. (Reprodução / @davidarquette/Instagram)

Melissa Barrera, colega de Panettiere em "Pânico VI", também prestou homenagem à atriz. "Descanse em paz, doce Hayden", escreveu Barrera nas redes sociais.

A atriz Melissa Barreira publicou, via Instagram Stories, uma mensagem de despedida para a atriz Hayden Panettiere (Reprodução / @melissabarreram/Instagram)

Selma Blair, Rosie O'Donnell e o apresentador Jay Shetty estiveram entre outras personalidades que reagiram à notícia. Shetty havia conversado com Panettiere no início de 2026 e afirmou que a amizade entre os dois estava começando.

O apresentador Jay Shetty comentou em um post da Variety sobre a morte da atriz Hayden Panettiere (Reprodução / @variety/Instagram)

Atriz viveu grandes personagens em Hollywood

Panettiere começou a trabalhar ainda criança e construiu uma carreira que marcou gerações. Ela ganhou projeção mundial ao interpretar Claire Bennet em "Heroes", série da NBC que estreou em 2006.

Anos depois, viveu a cantora Juliette Barnes em "Nashville", papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro. No cinema, esteve em produções como "Duelo de Titãs", "Pânico 4" e "Pânico VI".

O trabalho mais recente de Panettiere foi o thriller psicológico "Sleepwalker", lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. Segundo o IMDb, ela interpretou no longa uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.

Também em 2026, Panettiere lançou o livro de memórias "This Is Me: A Reckoning" ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas", em tradução livre), no qual revisitou sua experiência como estrela infantil e falou dos desafios da fama, da depressão pós-parto e de sua luta contra a dependência.

A atriz deixou uma filha, Kaya, de 11 anos, fruto de um relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

A morte ocorre três anos depois da perda de seu irmão, o ator Jansen Panettiere. Ele morreu em 2023, aos 28 anos, após complicações relacionadas a um coração dilatado e a um problema na válvula aórtica, conforme comunicado da família divulgado à imprensa americana naquele ano.

Investigação

Equipes de emergência foram acionadas no domingo, 16, após receberem uma chamada sobre uma mulher inconsciente e em parada cardíaca. Segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ, o pedido de socorro foi registrado às 13h51 no horário local, 14h51 pelo horário de Brasília.

Os socorristas realizaram procedimentos para tentar reanimar Hayden Panettiere, entre eles suporte cardíaco avançado e compressões torácicas. A atriz foi declarada morta às 14h32 no horário local, 15h32 em Brasília, conforme as fontes policiais citadas pelo site.

A causa da morte ainda não foi confirmada. De acordo com o TMZ, o legista do Condado de Greenville realizará uma autópsia nesta segunda-feira, 17.