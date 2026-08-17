Morte da atriz Hayden Panettiere comove Viola Davis e colegas de Hollywood

Hayden Panettiere: atriz de "Heroes", "Nashville" e "Pânico" morreu aos 36 anos (Michael Tran / AFP)
Freelancer
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10h59.
A morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, mobilizou colegas de diferentes fases de sua carreira. Conhecida por trabalhos como "Heroes", "Nashville" e "Pânico", a atriz recebeu homenagens de Viola Davis, Bethany Joy Lenz, David Arquette, Melissa Barrera e outros nomes de Hollywood.
A família confirmou a morte no domingo, 16 de agosto. A polícia informou preliminarmente que não havia sinais de crime ou circunstâncias suspeitas.
"É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela", afirmou o pai da atriz à NBC News.
Viola Davis, que trabalhou com Panettiere no filme "Custody", de 2016, destacou o talento e a personalidade da colega.
Em uma homenagem nas redes sociais, Davis descreveu Panettiere como uma pessoa sábia e talentosa e relembrou a convivência entre as duas durante o trabalho. A atriz também afirmou ter acompanhado uma fase de transformação na vida da colega.
"Suas provações se transformaram em seu testemunho, e seu testemunho se tornou seu legado. Você será lembrada. Bom descanso, Hayden."
Davis encerrou a mensagem enviando solidariedade à família de Panettiere, à filha da atriz e às pessoas que conviviam com ela.
Bethany Joy Lenz, conhecida por "One Tree Hill", também publicou uma longa homenagem. As duas se conheceram ainda crianças durante o período em que trabalharam na novela "Guiding Light".
Lenz descreveu Panettiere como uma criança muito inteligente, que já demonstrava domínio sobre as cenas e uma compreensão incomum de personagens e conflitos humanos. Ela também recordou a energia da atriz nos corredores dos estúdios.
A atriz afirmou ter ficado especialmente abalada porque acompanhava o momento de recuperação vivido por Panettiere. Para Lenz, a amiga parecia estar retomando a própria vida e tinha ainda muitos anos pela frente.
"Não consigo entender como isso é real. Tudo parecia estar melhorando. Ela estava voltando à vida, não estava? É muito jovem e ainda tem tanta vida pela frente. E a filha dela… Hayden, você está cercada de amor. Me desculpe por cada momento em que não entrei em contato ou perguntei como você estava. Isso não pode ser real."
A trajetória de Panettiere na franquia "Pânico" também apareceu nas homenagens. David Arquette, que contracenou com a atriz em "Pânico 4", publicou uma mensagem de despedida e enviou carinho à família.
Melissa Barrera, colega de Panettiere em "Pânico VI", também prestou homenagem à atriz. "Descanse em paz, doce Hayden", escreveu Barrera nas redes sociais.
Selma Blair, Rosie O'Donnell e o apresentador Jay Shetty estiveram entre outras personalidades que reagiram à notícia. Shetty havia conversado com Panettiere no início de 2026 e afirmou que a amizade entre os dois estava começando.
Panettiere começou a trabalhar ainda criança e construiu uma carreira que marcou gerações. Ela ganhou projeção mundial ao interpretar Claire Bennet em "Heroes", série da NBC que estreou em 2006.
Anos depois, viveu a cantora Juliette Barnes em "Nashville", papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro. No cinema, esteve em produções como "Duelo de Titãs", "Pânico 4" e "Pânico VI".
O trabalho mais recente de Panettiere foi o thriller psicológico "Sleepwalker", lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. Segundo o IMDb, ela interpretou no longa uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.
Também em 2026, Panettiere lançou o livro de memórias "This Is Me: A Reckoning" ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas", em tradução livre), no qual revisitou sua experiência como estrela infantil e falou dos desafios da fama, da depressão pós-parto e de sua luta contra a dependência.
A atriz deixou uma filha, Kaya, de 11 anos, fruto de um relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
A morte ocorre três anos depois da perda de seu irmão, o ator Jansen Panettiere. Ele morreu em 2023, aos 28 anos, após complicações relacionadas a um coração dilatado e a um problema na válvula aórtica, conforme comunicado da família divulgado à imprensa americana naquele ano.
Equipes de emergência foram acionadas no domingo, 16, após receberem uma chamada sobre uma mulher inconsciente e em parada cardíaca. Segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ, o pedido de socorro foi registrado às 13h51 no horário local, 14h51 pelo horário de Brasília.
Os socorristas realizaram procedimentos para tentar reanimar Hayden Panettiere, entre eles suporte cardíaco avançado e compressões torácicas. A atriz foi declarada morta às 14h32 no horário local, 15h32 em Brasília, conforme as fontes policiais citadas pelo site.
A causa da morte ainda não foi confirmada. De acordo com o TMZ, o legista do Condado de Greenville realizará uma autópsia nesta segunda-feira, 17.