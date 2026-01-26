Que horas começa a pré-venda para o show do Harry Styles em São Paulo?

Harry Styles anunciou dois shows no Brasil em 2026, com apresentações marcadas para os dias 17 e 18 de julho, no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

A pré-venda de ingressos começa às 11h desta segunda-feira, 26, pela internet, e ao meio-dia na bilheteria física, segundo a organização do evento.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

Quando começa a pré-venda dos ingressos

A venda dos ingressos será dividida em três etapas, todas realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial da Suhai Music Hall, no Shopping SP Market.

A primeira fase, a Pré-venda Private & Select, ocorre em 26 de janeiro, a partir das 11h online e das 12h presencialmente, exclusiva para clientes Santander com cartões Infinite, American Express Premium e Black.

No dia 27 de janeiro, tem início a Pré-venda Santander Geral, nos mesmos horários, aberta a todos os clientes do banco com cartão de crédito.

A venda geral será iniciada em 28 de janeiro, às 11h online e 12h na bilheteria, sem restrições.

Shows de Harry Styles em São Paulo

As duas apresentações acontecem no Estádio MorumBIS, com abertura dos portões às 16h e início do show previsto para 20h45. A banda norte-americana Fcukers foi confirmada como atração de abertura.

A turnê marca o lançamento do quarto álbum de estúdio do artista e integra a agenda de grandes shows internacionais previstos para o Brasil em 2026.

Preços, setores e condições de compra

Os ingressos custam a partir de R$ 265, valor da meia-entrada para arquibancada, e chegam a R$ 1.410 na inteira das áreas PIT. Também há pacotes VIP, com valores que ultrapassam R$ 6,9 mil, incluindo benefícios como entrada antecipada, áreas exclusivas e serviços personalizados.

Clientes Santander podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais consumidores, o parcelamento é de três vezes sem juros ou até oito vezes com juros.