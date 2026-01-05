Pop

Taylor Swift bate próprio recorde com single mais duradouro no topo

Música supera “Anti-Hero” e amplia a liderança da cantora nas paradas

Taylor Swift: cantora quebra recorde na Billboard Hot 100 com “The Fate of Ophelia” (Taylor Swift/Reprodução)

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20h10.

Taylor Swift iniciou o ano quebrando o próprio recorde. A música "The Fate of Ophelia" se tornou o single número 1 de maior duração da carreira da artista na Billboard Hot 100, de acordo com informações da revista Variety divulgada nesta segunda-feira, 5.

Após cair para a 28ª posição durante o período de lançamentos natalinos, a faixa retornou ao topo da parada. Com isso, alcançou a nona semana consecutiva em primeiro lugar, superando “Anti-Hero”, que liderou o ranking por menos tempo.

O desempenho amplia a liderança da cantora entre seus maiores sucessos na principal parada de singles dos Estados Unidos.

Ranking histórico consolida marca da cantora

Com “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift soma 13 músicas que já atingiram o topo da Billboard Hot 100. No ranking histórico, a cantora ocupa agora a quarta posição entre os artistas com mais singles em primeiro lugar.

Antes do novo recorde, “Blank Space” havia sido o single mais duradouro da cantora, com sete semanas na liderança. Em seguida aparecem “Cruel Summer” e “Shake It Off”, com quatro semanas cada, além de “Look What You Made Me Do” e “We Are Never Getting Back Together”, com três semanas no topo.

Na atualização mais recente da parada, “Golden”, de Huntr/x, ocupa o segundo lugar. “Ordinary”, de Alex Warren, aparece em terceiro, seguido por “Man I Need”, de Olivia Dean.

O top 5 é completado por “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, que marca seu primeiro top 10.

Álbum também lidera ranking de discos

Além do desempenho nos singles, Taylor Swift segue no topo da Billboard 200. O álbum "The Life of a Showgirl" permanece em primeiro lugar pela 12ª semana consecutiva.

Completam o top 10 da parada de álbuns títulos de Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Peso Pluma e Tito Double P, SZA e Tate McRae. O resultado mantém a artista como um dos principais nomes do mercado fonográfico já no início do ano.

