Taylor Swift bate próprio recorde com single mais duradouro no topo

Taylor Swift: cantora quebra recorde na Billboard Hot 100 com “The Fate of Ophelia” (Taylor Swift/Reprodução)
Redatora
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20h10.
Taylor Swift iniciou o ano quebrando o próprio recorde. A música "The Fate of Ophelia" se tornou o single número 1 de maior duração da carreira da artista na Billboard Hot 100, de acordo com informações da revista Variety divulgada nesta segunda-feira, 5.
Após cair para a 28ª posição durante o período de lançamentos natalinos, a faixa retornou ao topo da parada. Com isso, alcançou a nona semana consecutiva em primeiro lugar, superando “Anti-Hero”, que liderou o ranking por menos tempo.
O desempenho amplia a liderança da cantora entre seus maiores sucessos na principal parada de singles dos Estados Unidos.
Com “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift soma 13 músicas que já atingiram o topo da Billboard Hot 100. No ranking histórico, a cantora ocupa agora a quarta posição entre os artistas com mais singles em primeiro lugar.
Antes do novo recorde, “Blank Space” havia sido o single mais duradouro da cantora, com sete semanas na liderança. Em seguida aparecem “Cruel Summer” e “Shake It Off”, com quatro semanas cada, além de “Look What You Made Me Do” e “We Are Never Getting Back Together”, com três semanas no topo.
Na atualização mais recente da parada, “Golden”, de Huntr/x, ocupa o segundo lugar. “Ordinary”, de Alex Warren, aparece em terceiro, seguido por “Man I Need”, de Olivia Dean.
O top 5 é completado por “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, que marca seu primeiro top 10.
Além do desempenho nos singles, Taylor Swift segue no topo da Billboard 200. O álbum "The Life of a Showgirl" permanece em primeiro lugar pela 12ª semana consecutiva.
Completam o top 10 da parada de álbuns títulos de Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Peso Pluma e Tito Double P, SZA e Tate McRae. O resultado mantém a artista como um dos principais nomes do mercado fonográfico já no início do ano.