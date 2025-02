Taylor Swift é eleita Artista Global do Ano pela IFPI pelo 3º ano consecutivo; veja o ranking

Taylor Swift foi confirmada pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês) como a Artista Global do Ano de 2024. Este é o quinto título de sua carreira e o terceiro consecutivo.

A premiação, que leva em conta o desempenho comercial de um artista em todas as plataformas de streaming, downloads e vendas físicas, refletiu o impacto massivo de Swift ao longo do ano.

O álbum The Tortured Poets Department, lançado em abril de 2024, impulsionou a artista a conquistar não apenas o título principal, mas também o topo de outras quatro categorias da IFPI:

Álbum global

Vinis globais

Streaming global

Venda global de álbuns

O sucesso do álbum não apenas quebrou recordes de vendas, mas também impulsionou outros trabalhos da artista.

Os relançamentos de 1989 (Taylor’s Version), e os lançamentos de álbuns como Midnights, folklore, evermore e Lover entraram no Top 20 da Global Vinyl Album Chart.

O impacto de Swift no streaming e no mercado físico

A turnê The Eras Tour desempenhou um papel crucial no crescimento do engajamento dos fãs e na longevidade comercial dos álbuns da artista. O fenômeno foi evidenciado pelo ressurgimento de seus trabalhos anteriores nos rankings de vinil e streaming, uma tendência cada vez mais comum na indústria musical.

Além da dominância de Swift, a IFPI destacou novos artistas que ganharam espaço em 2024.

Zach Bryan e Sabrina Carpenter estrearam no Top 10 da lista de Artistas Globais do Ano, enquanto Noah Kahan, Benson Boone, Chappell Roan e Teddy Swims marcaram presença no ranking de álbuns com o maior número de streams nas plataformas digitais.

Outro destaque foi o crescimento do gênero country nos charts globais, refletido por nomes como Morgan Wallen, Beyoncé, Post Malone e Zach Bryan. No segmento de vendas físicas, o K-pop continuou sendo um dos gêneros mais fortes, com o grupo japonês Snow Man e o cantor chinês Zhou Shen alcançando posições de destaque.

Victoria Oakley, CEO da IFPI, celebrou a conquista de Swift em comunicado. “Estamos imensamente orgulhosos de premiar Taylor Swift como a Artista Global do Ano pela quinta vez. Este foi um ano gigantesco para ela, e tem sido incrível ver a conexão dos fãs com sua brilhante discografia.”

Nos próximos dias, a IFPI divulgará o resultado do Global Single Chart e revelará o vencedor do prêmio de Música Global do Ano de 2024.

Top 20 do Ranking Global de Artistas da IFPI 2024

Posição em 2024 Posição em 2023 Artista 1 1 Taylor Swift 2 4 Drake 3 2 SEVENTEEN 4 Re-entry (2022) Billie Eilish 5 3 Stray Kids 6 16 Zach Bryan 7 5 The Weeknd 8 14 Eminem 9 Re-entry (2022) Kendrick Lamar 10 NEW Sabrina Carpenter 11 Re-entry (2021) Ariana Grande 12 19 Post Malone 13 6 Morgan Wallen 14 NEW ENHYPEN 15 17 Travis Scott 16 18 Kanye West 17 10 Lana Del Rey 18 Re-entry (2016) Beyoncé 19 NEW Linkin Park 20 9 Bad Bunny

Top 20 do Ranking Global de Álbuns da IFPI 2024

Posição Artista Álbum 1 Taylor Swift THE TORTURED POETS DEPARTMENT 2 Billie Eilish HIT ME HARD AND SOFT 3 Sabrina Carpenter Short n’ Sweet 4 ENHYPHEN ROMANCE: UNTOLD 5 SZA SOS 6 SEVENTEEN SPILL THE FEELS 7 Morgan Wallen One Thing At A Time 8 SEVENTEEN 17 IS RIGHT HERE 9 Noah Kahan Stick Season 10 Stray Kids ATE 11 Taylor Swift Lover 12 Chappell Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess 13 Ariana Grande eternal sunshine 14 Taylor Swift 1989 (Taylor’s Version) 15 Taylor Swift Midnights 16 Benson Boone Fireworks & Rollerblades 17 Taylor Swift Folklore 18 Beyoncé COWBOY CARTER 19 Zach Bryan Zach Bryan 20 Travis Scott UTOPIA

Top 20 do Ranking Global de Vendas de Álbuns da IFPI 2024

Posição Artista Álbum Unidades vendidas 1 Taylor Swift THE TORTURED POETS DEPARTMENT 5.6m 2 ENHYPEN ROMANCE: UNTOLD 3.4m 3 SEVENTEEN SPILL THE FEELS 3.4m 4 SEVENTEEN 17 IS RIGHT HERE 3.1m 5 Stray Kids ATE 2.9m 6 Stray Kids HOP 1.8m 7 IVE IVE SWITCH 1.7m 8 NCT DREAM DREAM( )SCAPE 1.7m 9 aespa Armageddon 1.6m 10 TOMORROW X TOGETHER minisode 3: TOMORROW 1.5m 11 Zhou Shen shenself 1.5m 12 ATEEZ GOLDEN HOUR: Part. 2 1.5m 13 TOMORROW X TOGETHER The Star Chapter: SANCTUARY 1.5m 14 (G)I-DLE 2 1.4m 15 BAEK HYUN Hello, World – The 4th Mini Album 1.4m 16 aespa Whiplash 1.3m 17 Snow Man RAYS 1.3m 18 NCT DREAM DREAMSCAPE 1.2m 19 TWICE With YOU-th 1.2m 20 ZEROBASEONE CINEMA PARADISE 1.2m

Top 20 do Ranking Global de Álbuns em Streaming da IFPI 2024

Posição Artista Álbum 1 Taylor Swift THE TORTURED POETS DEPARTMENT 2 Sabrina Carpenter Short n’ Sweet 3 SZA SOS 4 Morgan Wallen One Thing At A Time 5 Billie Eilish HIT ME HARD AND SOFT 6 Noah Kahan Stick Season 7 Taylor Swift Lover 8 Benson Boone Fireworks & Rollerblades 9 Ariana Grande eternal sunshine 10 Travis Scott UTOPIA 11 Future & Metro Boomin WE DON’T TRUST YOU 12 Taylor Swift Midnights 13 Zach Bryan Zach Bryan 14 Chappell Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess 15 Post Malone F-1 Trillion 16 Taylor Swift 1989 (Taylor’s Version) 17 Olivia Rodrigo GUTS 18 Morgan Wallen Dangerous: The Double Album 19 Teddy Swims I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1) 20 The Weeknd Starboy

Top 20 do Ranking Global de Álbuns em Vinil da IFPI 2024