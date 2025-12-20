Mariah Carey ganha R$ 16,5 milhões todos os anos por clássico de Natal

Há mais de três décadas, uma canção transformou o espírito natalino da indústria musical — e também marcou para sempre as finanças de sua autora. “All I Want for Christmas Is You”, lançada por Mariah Carey em 1994, se tornou muito mais do que um simples sucesso de fim de ano: virou uma verdadeira máquina de dinheiro que continua a render milhões de dólares à cantora e compositora a cada temporada natalina.

A música, que já entrou para a história como um dos maiores clássicos contemporâneos de Natal, voltou regularmente às paradas nas últimas décadas graças ao streaming, à execução em rádios e à presença em playlists festivas. Ela também se firmou como um dos singles natalinos mais tocados do mundo — com posições de destaque no Billboard Hot 100 ano após ano.

Hit milionário

Mariah Carey recebe entre US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões todos os anos apenas em direitos autorais relacionados à canção — o que, na cotação atual, corresponde a cerca de R$ 15-16 milhões por ano.

Esse valor vem de uma combinação de royalties por streaming, execuções em rádio, downloads, sincronizações em filmes, séries e propagandas, além de usos comerciais em vitrines, shoppings e eventos temáticos por todo o mundo.

O fenômeno global não é recente: em 2017, a música havia acumulado mais de US$ 60 milhões em direitos autorais desde sua estreia, de acordo com estimativas do The Economist.

De 1994 a eternidade

A música fez um sucesso modesto quando foi lançada em 1994, alcançando o 12º lugar da Billboard nos Estados Unidos e o segundo lugar no Reino Unido e no Japão. Mas "All I Want for Christmas is You" continuou voltando com força e popularidade a cada Natal. A canção já liderou as paradas em mais de 25 países, incluindo os EUA e o Reino Unido, e foi oficialmente coroada a melhor música natalina de todos os tempos com base em seu desempenho comercial pela Billboard em 2023.