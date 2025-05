'Wicked', com Ariana Grande e Cynthia Erivo, chega ao streaming nesta quarta; saiba onde assistir Wicked, indicado ao Oscar 2025, estreia no Prime Video com elenco estrelado e versões dublada e legendada

Wicked estreia no Prime Video com elenco liderado por Cynthia Erivo e Ariana Grande (Divulgação/Divulgação)