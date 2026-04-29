Nômade Festival acontece neste fim de semana, com Péricles, João Gomes e Luísa Sonza; veja ingressos

O Nômade Festival realiza sua 7ª edição no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, entre sábado, 2, e domingo, 3, reunindo nomes da música brasileira em dois dias de programação.

O Nômade Festival mantém a proposta de diversidade musical ao escalar artistas de diferentes gêneros. O line-up inclui João Gomes, Luísa Sonza, Péricles e Jorge Aragão. A programação também reúne Zé Ramalho, Marcelo D2, Gaby Amarantos, Carol Biazin, Urias, Jota.Pê, Chico Chico e Zaynara.

Entre os destaques, Zé Ramalho participa pela primeira vez do evento com repertório que percorre mais de 40 anos de carreira, incluindo “Avôhai”, “Chão de Giz” e “Sinônimos”. Luísa Sonza apresenta o show do álbum “Brutal Paraíso”, após passagem pelo Coachella, festival de música nos Estados Unidos. João Gomes leva ao palco músicas do disco “Pé de Serrita”, com referências ao forró tradicional.

Gaby Amarantos apresenta o projeto “Rock Doido”, enquanto Péricles revisita sucessos da carreira solo e do período no grupo Exaltasamba.

O evento também direciona espaço a novos artistas e sonoridades contemporâneas. No Palco Bosque, nomes como Mari Jasca, Candy Mel, Potyguara Bardo e Rom Santana realizam apresentações exclusivas.

A DJ Nanni Rios integra a programação com sets voltados a ritmos nacionais.

Ao longo dos dois dias, o festival soma cerca de 20 horas de música e inclui uma área gastronômica com opções de alimentação, além de lounges e ativações distribuídas pelo espaço.

Quanto custam os ingressos para o Nômade Festival?