Ariana Grande se torna a mulher mais ouvida do Spotify

A cantora Ariana Grande alcançou um novo recorde global no Spotify em 2025. Nesta sexta-feira, 26, a artista chegou a 126,8 milhões de ouvintes mensais, o maior número já registrado por uma mulher na história da plataforma.

Com esse desempenho, Ariana passou a liderar o ranking global de artistas mais ouvidos no serviço, superando nomes como Justin Bieber e Taylor Swift.

O resultado consolida a presença da cantora no topo do streaming em um ano marcado por lançamentos musicais e projetos paralelos ligados ao cinema.

O que impulsionou o crescimento de Ariana Grande no Spotify?

O aumento expressivo de ouvintes foi impulsionado por uma combinação de fatores. O catálogo pop da artista segue com alta rotatividade nas playlists globais, enquanto as faixas natalinas ganham força no período de fim de ano.

Além disso, a trilha sonora de Wicked: Parte 2, estrelado por Ariana, contribuiu para ampliar o alcance da cantora junto a novos públicos, especialmente fora do circuito tradicional do pop.

Ranking atual de artistas mais ouvidos no mundo

Com o novo recorde, Ariana Grande ocupa a liderança global em ouvintes mensais. O ranking atual inclui:

Justin Bieber: cerca de 123 milhões

The Weeknd: cerca de 120 milhões

Taylor Swift: cerca de 113 milhões

Bruno Mars: cerca de 112 milhões

Outros recordes de Ariana Grande em 2025

Ao longo do ano, Ariana também empatou com Taylor Swift como a mulher com mais músicas acima de 1 bilhão de streams no Spotify. Cada uma soma 22 faixas nesse patamar.

A cantora ainda apareceu com oito álbuns simultaneamente na Billboard 200, feito antes alcançado apenas por Whitney Houston e Taylor Swift entre artistas femininas.

No cinema, Ariana segue em evidência com indicações a grandes premiações por sua atuação como Glinda, incluindo uma nova indicação ao Globo de Ouro, repetindo uma rara marca para o mesmo personagem.