Ed Sheeran confirma show no Brasil; veja quanto custam os ingressos

Ed Sheeran: cantor fará show no Allianz Parque em dezembro (IWC Schaffhausen/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 12h44.
O artista pop Ed Sheeran voltará ao Brasil neste ano. O britânico se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, em dezembro.
A apresentação foi confirmada pelo site oficial do cantor, junto a mais datas da turnê "Loop" na América Latina.
A turnê divulga o álbum "Play" de Ed Sheeran. Lançado em 2025, o projeto conta com as faixas "Azizam", "A Little More" e "Symmetry". Além do novo álbum, o repertório do artista conta com grandes hits como "Shape of You", "Thinking Out Loud" e "Perfect".
O músico FINNEAS, irmão e produtor musical de Billie Eilish, será o artista a abrir o show.
O jornalista José Norberto Flesch já havia divulgado em janeiro que Sheeran fará shows no Brasil no final no ano.
Ed Sheeran se prepara para fazer shows no Brasil em novembro / dezembro.
Mais informações em breve!
— José Norberto Flesch (@jnflesch) January 17, 2026
A Eventim divulgou os preços dos ingressos para o show, confira:
As vendas de ingressos já começam na próxima semana. Confira o calendário:
Os ingressos disponíveis para a pré-venda são limitados.
Os ingressos serão vendidos online pela Eventim e presencialmente nas bilheterias do Allianz Parque:
|Data
|Local
|Cidade / País
|09/05/2026
|Estádio Quisqueya
|Santo Domingo, República Dominicana
|13/05/2026
|Coliseu de Porto Rico
|San Juan, Porto Rico
|16/05/2026
|Vive Claro
|Bogotá, Colômbia
|20/05/2026
|Estádio Nacional
|Lima, Peru
|23/05/2026
|Estádio Atahualpa
|Quito, Equador
|27/05/2026
|Estádio Cementos Progresso
|Cidade da Guatemala, Guatemala
|30/05/2026
|Estádio Nacional
|San José, Costa Rica
|21/11/2026
|Estádio Bicentenário de La Florida
|Santiago, Chile
|26/11/2026
|Estádio Nueva Olla
|Assunção, Paraguai
|29/11/2026
|Estádio Tomás Adolfo Ducó (Estádio Huracán)
|Buenos Aires, Argentina
|05/12/2026
|Allianz Parque
|São Paulo, Brasil
|11/12/2026
|Estádio Cidade dos Esportes
|Cidade do México, México
|12/12/2026
|Estádio Cidade dos Esportes
|Cidade do México, México