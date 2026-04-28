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Ed Sheeran confirma show no Brasil; veja quanto custam os ingressos

A apresentação foi confirmada pelo site oficial do cantor, junto a mais datas da turnê "Loop" na América Latina. 

Ed Sheeran: cantor fará show no Allianz Parque em dezembro (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Ed Sheeran: cantor fará show no Allianz Parque em dezembro (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 12h44.

O artista pop Ed Sheeran voltará ao Brasil neste ano. O britânico se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, em dezembro.

A apresentação foi confirmada pelo site oficial do cantor, junto a mais datas da turnê "Loop" na América Latina.

A turnê divulga o álbum "Play" de Ed Sheeran. Lançado em 2025, o projeto conta com as faixas "Azizam", "A Little More" e "Symmetry". Além do novo álbum, o repertório do artista conta com grandes hits como "Shape of You", "Thinking Out Loud" e "Perfect".

O músico FINNEAS, irmão e produtor musical de Billie Eilish, será o artista a abrir o show.

O jornalista José Norberto Flesch já havia divulgado em janeiro que Sheeran fará shows no Brasil no final no ano.

Quanto custam os ingressos para o show do Ed Sheeran?

A Eventim divulgou os preços dos ingressos para o show, confira:

  • Pista Premium - R$880,00 (inteira) / R$440,00 (meia-entrada)
  • Pista - R$490,00 (inteira) / R$245,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Nível 1 Lateral (Assentos marcados) - R$760,00 (inteira) / R$380,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Nível 1 Central (Assentos marcados) - R$730,00 (inteira) / R$365,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Superior - R$440,00 (inteira) / R$220,00 (meia-entrada)

Quando abrem as vendas de ingressos?

As vendas de ingressos já começam na próxima semana. Confira o calendário:

  • Pré-venda Santander, Clientes Private e Select começa: Dia 04 de maio (segunda-feira) de 2026, às 10h
  • Pré-venda Santander, Clientes Private e Select termina: Dia 05 de maio (terça-feira) de 2026, às 09h59
  • Pré-venda para os Demais clientes Santander começa: Dia 05 de maio (terça-feira) de 2026, às 10h
  • Pré-venda para Demais clientes Santander termina: Dia 06 de maio (quarta-feira) de 2026, às 08h00
  • Venda para o Público Geral: Dia 06 de maio (quarta-feira) de 2026, às 10h

Os ingressos disponíveis para a pré-venda são limitados.

Onde comprar ingressos para o show do Ed Sheeran

Os ingressos serão vendidos online pela Eventim e presencialmente nas bilheterias do Allianz Parque:

  • ALLIANZ PARQUE - BILHETERIA B (Na abertura da Pré-venda e na Abertura da Venda Geral)
    • Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP
    • Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h
  • ALLIANZ PARQUE - BILHETERIA A (Demais dias)
    • Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP
    • Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h

Turnê 'Loop' na América Latina

DataLocalCidade / País
09/05/2026Estádio QuisqueyaSanto Domingo, República Dominicana
13/05/2026Coliseu de Porto RicoSan Juan, Porto Rico
16/05/2026Vive ClaroBogotá, Colômbia
20/05/2026Estádio NacionalLima, Peru
23/05/2026Estádio AtahualpaQuito, Equador
27/05/2026Estádio Cementos ProgressoCidade da Guatemala, Guatemala
30/05/2026Estádio NacionalSan José, Costa Rica
21/11/2026Estádio Bicentenário de La FloridaSantiago, Chile
26/11/2026Estádio Nueva OllaAssunção, Paraguai
29/11/2026Estádio Tomás Adolfo Ducó (Estádio Huracán)Buenos Aires, Argentina
05/12/2026Allianz ParqueSão Paulo, Brasil
11/12/2026Estádio Cidade dos EsportesCidade do México, México
12/12/2026Estádio Cidade dos EsportesCidade do México, México

 

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