Após quebrar recordes na Netflix, 'Guerreiras do K-pop' terá turnê mundial

O filme de animação "Guerreiras do K-pop" ("KPop Demon Hunters") vai ganhar uma versão ao vivo. A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 13, uma parceria com a AEG Presents para uma turnê global de shows inspirados na produção, que se tornou o maior fenômeno da plataforma em 2025.

Os interessados já podem entrar numa lista de espera para receber informações sobre cidades, datas e ingressos, que serão divulgadas ao longo deste ano.

A turnê global do HUNTR

A parceria une a Netflix à AEG Presents, empresa que já organizou turnês mundiais para nomes do K-pop como BLACKPINK, JENNIE, ATEEZ, LE SSERAFIM e TOMORROW X TOGETHER, entre outros.

A companhia opera em cinco continentes e é responsável por festivais como o Coachella, além de shows de artistas como Taylor Swift, Ed Sheeran e Paul McCartney, segundo o comunicado oficial da Netflix.

A promessa é que a experiência ao vivo traga elementos do filme de forma "espetacular", recriando a atmosfera dos shows do grupo fictício HUNTR/X.

Cidades e datas para a turnê ainda não foram confirmadas.

O maior lançamento da Netflix em 2025

Desde sua estreia em junho de 2025, "Guerreiras do K-pop" acumula mais de 500 milhões de visualizações e se tornou o filme mais assistido da história da Netflix, segundo a própria plataforma.

Os dados confirmam a longevidade do fenômeno. Só no segundo semestre de 2025, o longa registrou 802,6 milhões de horas assistidas — contra 61,1 milhões no primeiro semestre, época em que a animação foi lançada.

No ranking geral de 2025, a animação lidera com folga: foram 863,7 milhões de horas e 518,3 milhões de visualizações no ano, mais que o dobro do segundo colocado, "De Volta à Ação" ("Back in Action"), com 190,3 milhões de views, segundo dados da Netflix.

O sucesso global de 'Guerreiras do K-pop'

Além dos números de streaming, o filme conquistou reconhecimento nas duas maiores premiações do entretenimento.

No Oscar 2026, levou duas estatuetas: Melhor Animação e Melhor Canção Original, por "Golden", a primeira vez que uma música de K-pop vence na categoria. No Grammy, "Golden" também fez história ao ganhar o prêmio de Melhor Canção para Mídia Visual, outro feito inédito para o gênero.

Na música, o impacto foi igualmente histórico. A trilha sonora do filme se tornou a mais tocada de 2025, e o grupo fictício HUNTR/X entrou para a história como o primeiro grupo feminino de K-pop a alcançar o número 1 no Billboard Hot 100.