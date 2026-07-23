Pietra Bertolazzi se afasta da internet após comentário sobre BTS gerar reação de fãs

A repercussão de uma publicação sobre o BTS levou a influenciadora Pietra Bertolazzi ao centro de uma das maiores polêmicas das redes nesta semana. Depois de chamar os integrantes do grupo sul-coreano de "afeminados", ela passou a enfrentar uma onda de críticas, teve dados pessoais expostos e anunciou que deixará a internet por tempo indeterminado.

Comentário gerou reação imediata

A controvérsia começou após a apresentação do BTS no show do intervalo da final da Copa do Mundo, no último domingo, 19. Em uma publicação em suas redes sociais, Bertolazzi afirmou estar chocada ao ver "um grupo de homens vaidosos e afeminados" como referência para a atual geração. Em seguida, respondeu a um seguidor dizendo que também não sabia identificar o gênero de um dos integrantes da banda. As declarações provocaram forte reação entre fãs do grupo, conhecidos como ARMY.

Ái, os fãs do BTS estão causando com a ultra conservadora Pietra Bertolazzi após ela ter sido homofóbica com a banda. Já inscreveram ela como mesária em vários estados, filiaram ao PT, denunciaram para marcas parceiras e estão tentando derrubar sua conta. pic.twitter.com/dxjP0Rlbm2 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 22, 2026

Dados pessoais foram expostos

Com a repercussão, usuários passaram a compartilhar informações pessoais da influenciadora e utilizar seus dados para cadastros em diferentes serviços. Entre as ações divulgadas nas redes estão inscrições como mesária nas eleições e um pedido de filiação ao PT, partido que ela costuma criticar publicamente.

Diante da escalada da situação, Bertolazzi restringiu o acesso ao perfil e, depois, informou que se afastaria das redes sociais. Em uma publicação temporária, disse que deixaria a internet por tempo indeterminado.

minha parte eu fiz

pietra bertolazzi vc será mesária https://t.co/8aGa0nBx0Y pic.twitter.com/MSeNZdIZ2l — lady ♱ ֶָ֢⁷ (@TEMPOSDEGL0RIA) July 21, 2026

Histórico de declarações polêmicas

Empresária, ex-DJ e participante da primeira temporada do reality "Power Couple Brasil", exibido em 2016, Pietra Bertolazzi também atuou como comentarista da Jovem Pan. Nas redes sociais, produz conteúdo voltado à política, religião e comportamento, adotando posições conservadoras.

No início de julho, ela já havia viralizado ao defender o fim do voto feminino e criticar a distribuição gratuita de absorventes, declarações que também dividiram opiniões nas plataformas digitais.

🇧🇷🚫♀️ A influenciadora anti-feminista Pietra Bertolazzi afirma ser contra o aborto, o voto feminino e a distribuição gratuita de absorventes. pic.twitter.com/OORlwTFnEy — Brasil Alternativo (@bralternativo_) July 1, 2026

Polêmica movimentou as redes

Um levantamento da Nexus, divulgado pelo O Globo, apontou que a polêmica envolvendo Pietra Bertolazzi movimentou mais de 1 milhão de interações nas redes sociais em apenas 24 horas. O número reúne curtidas, comentários e compartilhamentos publicados no X, Instagram e Facebook.

No X, a empresa registrou cerca de 33 mil menções feitas por 23 mil usuários. As publicações alcançaram uma estimativa de 11,4 milhões de impressões e geraram aproximadamente 432 mil interações. No Instagram e no Facebook, foram contabilizadas outras 650 mil interações no mesmo intervalo.

A repercussão também se refletiu nas buscas online. Segundo o Google Trends, o interesse pelo nome de Pietra Bertolazzi cresceu 2.100% em comparação com as 24 horas anteriores. Em cerca de 20 horas, o termo ultrapassou 20 mil pesquisas e chegou à 14ª posição entre os assuntos mais buscados do Brasil.