Trilha sonora de 2025: as músicas mais ouvidas no Spotify

Enquanto 2026 já está batendo na porta, diversos usuários do Spotify começam a planejar a playlist da do Réveillon. No final de 2025, o aplicativo divulgou a lista das músicas mais escutadas do ano e revelou o gosto eclético dos ouvintes ao redor do mundo.

Os dados, revelados pelo Spotify Wrapped, consideram hábitos de escuta de mais de 700 milhões de usuários da plataforma. A lista inclui lançamentos recentes e músicas de anos anteriores que mantiveram alto volume de streams.

O levantamento também aponta a presença recorrente de colaborações entre artistas populares. Em 2025, faixas de pop e hip hop ocuparam as primeiras posições do ranking global.

Qual foi a música mais ouvida do Spotify em 2025?

A música mais ouvida do Spotify em 2025 foi "Die With A Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars. A faixa ultrapassou 1,7 bilhão de reproduções ao longo do ano e liderou o ranking global da plataforma.

Na segunda posição ficou "Birds of a Feather", de Billie Eilish, que subiu no ranking em relação a 2024. O terceiro lugar foi ocupado por "APT.", parceria entre ROSÉ e Bruno Mars.

As 10 músicas mais ouvidas do Spotify no mundo em 2025

Die With A Smile – Lady Gaga e Bruno Mars

Birds of a Feather – Billie Eilish

APT. – ROSÉ e Bruno Mars

Ordinary – Alex Warren

DtMF – Bad Bunny

Back to Friends – Sombr

Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI e elenco de KPop Demon Hunters

luther (feat. SZA) – Kendrick Lamar e SZA

That’s So True – Gracie Abrams

Wildflower – Billie Eilish

Quais tendências musicais marcaram as músicas mais ouvidas do ano?

Os dados do Wrapped 2025 mostram um ano dominado por parcerias entre grandes artistas, além da permanência de faixas lançadas em anos anteriores. Músicas associadas a filmes e produções audiovisuais também ampliaram seu alcance global.

A faixa "Golden", presente na trilha sonora do filme "Guerreiras do K-Pop", entrou no ranking global e ampliou seu alcance a partir da exposição no streaming de vídeo.

Outro destaque foi a recorrência de artistas no ranking, indicando consumo prolongado ao longo do ano, e não apenas picos de lançamento.