Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Trilha sonora de 2025: as músicas mais ouvidas no Spotify

Lista considera dados globais de mais de 700 milhões de usuários da plataforma

Bruno Mars: “Die With A Smile” lidera ranking mundial com mais de 1,7 bilhão de streams. (C Flanigan /Getty Images)

Bruno Mars: “Die With A Smile” lidera ranking mundial com mais de 1,7 bilhão de streams. (C Flanigan /Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17h46.

Enquanto 2026 já está batendo na porta, diversos usuários do Spotify começam a planejar a playlist da do Réveillon. No final de 2025, o aplicativo divulgou a lista das músicas mais escutadas do ano e revelou o gosto eclético dos ouvintes ao redor do mundo.

Os dados, revelados pelo Spotify Wrapped, consideram hábitos de escuta de mais de 700 milhões de usuários da plataforma. A lista inclui lançamentos recentes e músicas de anos anteriores que mantiveram alto volume de streams.

O levantamento também aponta a presença recorrente de colaborações entre artistas populares. Em 2025, faixas de pop e hip hop ocuparam as primeiras posições do ranking global.

Qual foi a música mais ouvida do Spotify em 2025?

A música mais ouvida do Spotify em 2025 foi "Die With A Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars. A faixa ultrapassou 1,7 bilhão de reproduções ao longo do ano e liderou o ranking global da plataforma.

Na segunda posição ficou "Birds of a Feather", de Billie Eilish, que subiu no ranking em relação a 2024. O terceiro lugar foi ocupado por "APT.", parceria entre ROSÉ e Bruno Mars.

As 10 músicas mais ouvidas do Spotify no mundo em 2025

  • Die With A Smile – Lady Gaga e Bruno Mars
  • Birds of a Feather – Billie Eilish
  • APT. – ROSÉ e Bruno Mars
  • Ordinary – Alex Warren
  • DtMF – Bad Bunny
  • Back to Friends – Sombr
  • Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI e elenco de KPop Demon Hunters
  • luther (feat. SZA) – Kendrick Lamar e SZA
  • That’s So True – Gracie Abrams
  • Wildflower – Billie Eilish

Quais tendências musicais marcaram as músicas mais ouvidas do ano?

Os dados do Wrapped 2025 mostram um ano dominado por parcerias entre grandes artistas, além da permanência de faixas lançadas em anos anteriores. Músicas associadas a filmes e produções audiovisuais também ampliaram seu alcance global.

A faixa "Golden", presente na trilha sonora do filme "Guerreiras do K-Pop", entrou no ranking global e ampliou seu alcance a partir da exposição no streaming de vídeo.

Outro destaque foi a recorrência de artistas no ranking, indicando consumo prolongado ao longo do ano, e não apenas picos de lançamento.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaSpotify

Mais de Pop

Como Thiaguinho fez do pagode um império de R$ 1,5 bi com a 'Tardezinha'

Que horas estreia o 3º episódio da 2ª temporada de 'Fallout’?

Adeus e-mail antigo: Gmail vai liberar troca de endereço

Beyoncé entra para lista de bilionários em 2025, diz Forbes

Mais na Exame

Brasil

Senado começará 2026 com o Supremo no centro da pauta

Apresentado por BINANCE

Binance estabelece novo marco regulatório global ao obter licença inédita

Mundo

Os 5 aeroportos mais movimentados da América Latina, segundo ranking

Negócios

O que muda no papel do CEO na era da IA, segundo os presidentes da EY e da Arco Educação