‘Guerreiras do K-Pop’: cantora de HUNTR/X revela se grupo vai continuar após filme

O sucesso de "Guerreiras do K-Pop" na Netflix pode não ter ficado apenas restrito à animação. Em entrevista ao The Jennifer Hudson Show, a cantora e compositora EJAE indicou que o grupo fictício HUNTR/X pode ganhar continuidade fora das telas, com possibilidade de novas músicas e até turnê.

Responsável por compor boa parte da trilha sonora do longa e por interpretar os vocais cantados da protagonista Rumi, EJAE afirmou que nunca enxergou o trio como um projeto criado apenas para o cinema.

A artista destacou que a ideia sempre foi apresentar o grupo como um ato de k-pop que estreou dentro de um filme, abrindo espaço para desdobramentos no mundo real.

Futuro de HUNTR/X após o sucesso de 'Guerreiras do K-Pop'

O desempenho da trilha sonora reforça essa possibilidade. Canções como “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop” ganharam destaque em plataformas de streaming e apareceram em paradas musicais internacionais, ampliando o alcance do projeto além do público da animação.

O filme se tornou um dos conteúdos mais assistidos da Netflix desde a estreia, impulsionando discussões sobre a expansão da franquia. Além do sucesso de audiência, "Guerreiras do K-Pop" também conquistou espaço na temporada de premiações, com vitórias no Critics Choice Awards 2026 e no Globo de Ouro 2026.

A produção ainda concorre ao Oscar nas categorias de Melhor Longa de Animação e Melhor Canção Original.

Continuação confirmada

Enquanto o futuro musical de HUNTR/X segue em aberto, a franquia já tem sequência confirmada. A continuação está em fase de pré-produção, com previsão de lançamento para 2029.

A história acompanha o trio que equilibra apresentações para fãs com batalhas contra forças sobrenaturais, enfrentando inclusive um grupo rival dentro do universo da narrativa. Com o sucesso comercial e crítico, a expansão para novos projetos musicais pode se tornar um próximo passo natural.

Atualmente, "Guerreiras do K-Pop" segue disponível no catálogo da Netflix.