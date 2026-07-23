Vencedor do Oscar, 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' estreia no streaming nesta semana

Qual é a história de 'Hamnet'?

Baseado no romance homônimo de Maggie O'Farrell, o filme acompanha Agnes e William Shakespeare após a morte do filho do casal, Hamnet, aos 11 anos. A trama imagina como essa perda marcou a família e inspirou a criação de "Hamlet", uma das obras mais conhecidas da literatura mundial.

A narrativa coloca Agnes no centro da história, acompanhando sua jornada de luto enquanto mostra os impactos da tragédia sobre toda a família Shakespeare.

Elenco reúne nomes premiados

Jessie Buckley interpreta Agnes, enquanto Paul Mescal dá vida a William Shakespeare. O elenco ainda conta com Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe e Noah Jupe.

A direção é de Chloé Zhao, vencedora do Oscar por "Nomadland", que conduz a adaptação com foco na intimidade dos personagens e na força emocional da história.

Um dos destaques do Oscar

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" chegou ao Oscar de 2026 como um dos títulos mais prestigiados da temporada. O longa recebeu indicações em categorias como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Elenco.

A grande vitória da noite veio com Jessie Buckley, que conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Agnes Shakespeare. O prêmio coroou uma temporada marcada por reconhecimentos importantes, incluindo o Globo de Ouro e o BAFTA, e fez da atriz a primeira irlandesa a vencer a categoria principal de atuação feminina na história da premiação.