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Vencedor do Oscar, 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' estreia no streaming nesta semana

Adaptação do romance de Maggie O'Farrell transforma uma tragédia familiar em uma emocionante história sobre William Shakespeare

'Hamnet': Premiado na principal cerimônia do cinema, o filme passa a integrar o catálogo do Prime Video nesta sexta-feira (Divulgação/Divulgação)

'Hamnet': Premiado na principal cerimônia do cinema, o filme passa a integrar o catálogo do Prime Video nesta sexta-feira (Divulgação/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de julho de 2026 às 21h10.

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Um dos filmes mais premiados da última temporada do cinema está pronto para conquistar um novo público. "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", vencedor do Oscar e estrelado por Jessie Buckley e Paul Mescal, estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 24 de julho, levando ao streaming uma das histórias mais emocionantes do ano.

Qual é a história de 'Hamnet'?

Baseado no romance homônimo de Maggie O'Farrell, o filme acompanha Agnes e William Shakespeare após a morte do filho do casal, Hamnet, aos 11 anos. A trama imagina como essa perda marcou a família e inspirou a criação de "Hamlet", uma das obras mais conhecidas da literatura mundial.

A narrativa coloca Agnes no centro da história, acompanhando sua jornada de luto enquanto mostra os impactos da tragédia sobre toda a família Shakespeare.

Elenco reúne nomes premiados

Jessie Buckley interpreta Agnes, enquanto Paul Mescal dá vida a William Shakespeare. O elenco ainda conta com Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe e Noah Jupe.

A direção é de Chloé Zhao, vencedora do Oscar por "Nomadland", que conduz a adaptação com foco na intimidade dos personagens e na força emocional da história.

Um dos destaques do Oscar

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" chegou ao Oscar de 2026 como um dos títulos mais prestigiados da temporada. O longa recebeu indicações em categorias como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Elenco.

A grande vitória da noite veio com Jessie Buckley, que conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Agnes Shakespeare. O prêmio coroou uma temporada marcada por reconhecimentos importantes, incluindo o Globo de Ouro e o BAFTA, e fez da atriz a primeira irlandesa a vencer a categoria principal de atuação feminina na história da premiação.

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