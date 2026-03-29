Anjo, 'espraguejada' e alvo: a semana agitada de Solange Couto no BBB 26

A atriz Solange Couto viveu uma sequência intensa de acontecimentos nos últimos dias do BBB 26, marcada por vitória em prova, decisão polêmica no jogo e uma série de discussões dentro da casa. Agora, ainda pode terminar a semana no Paredão.

Vitória na Prova do Anjo e ida ao Top 10

Na tarde de sexta-feira, 27, Solange venceu a 11ª Prova do Anjo do reality e garantiu presença no top 10 da edição. Após a conquista, a atriz precisou escolher dois participantes para o Castigo do Monstro.

Ela indicou Ana Paula Renault e Milena, que passaram a cumprir a dinâmica chamada "Os Iluminados".

Suspensão do Monstro após críticas e exaustão

A dinâmica, no entanto, foi alvo de críticas nas redes sociais. Hashtags como "tortura não é entretenimento" lideraram o X e pediram o fim do castigo.

Ana Paula e Milena apresentaram sinais de exaustão ao longo do sábado, 28. Milena relatou dificuldade para respirar, enquanto Ana Paula afirmou sentir dores na coluna - ela já passou por cirurgia - e recusou participar de uma ação de patrocinador por conta do desgaste físico.

Por fim, a produção decidiu interromper temporariamente a dinâmica e, depois, encerrou o Monstro.

'Espraguejada': confronto direto entre Solange e Ana Paula

Na manhã de domingo, 29, um novo embate entre Solange e Ana Paula marcou o reality. Ana Paula começou a conversa com provocações, questionando se Solange se considera uma "pessoa boa" e, em seguida, "mentirosa".

Solange respondeu de forma direta afirmando que "é melhor ser considerada mentirosa do que ser espraguejada [amaldiçoada] pela mãe". Ana Paula reagiu dizendo: "Mas quem disse que minha mãe me espraguejou?".

A atriz então relembrou uma fala anterior da própria sister: "Você falou sentada naquela poltrona que sua mãe te espraguejou. Pra uma mãe espraguejar um filho… pra uma mãe espraguejar um filho e dizer pra você que, se você fosse mãe, você teria filhos pra pagar a ela o que você fez".

A discussão escalou quando Ana Paula acusou Solange de expor uma confidência pessoal. "Minha mãe virou e falou assim: 'se eu tivesse um filho, ele seria difícil como eu sou'. Olha como você é um ser humano deplorável. Você está usando uma coisa que eu te contei, em um momento de descontração, contra mim", disse. Solange respondeu: "É isso que você faz contra todos aqui".

Em outro momento, Solange voltou ao tema familiar. "Minha mãe também faleceu, mas ela nunca me espraguejou. Você falou ali: 'Eu apanhei muito. A minha mãe me espraguejou'. Você é uma pessoa que foi infelizmente espraguejada. Agora vê? Uma mãe espraguejar uma criança? Não acredito, não. Acho que te espraguejou quando era maiorzinha".

Em cinco minutos, Solange conseguiu proferir os maiores absurdos contra Ana Paula. O que uma imunidade não faz. Ainda bem que não é para sempre pic.twitter.com/ktJt6Ex7Of — VTzeiros (@vtzeros) March 29, 2026

Ana Paula disse que adorava deixar Solange em maus lençóis. "Tomara que minha mãe, de onde ela estiver, esteja me abençoando e fazendo com que você seja mostrada".

Solange, então, continuou fazendo comentários sobre a mãe da sister. "A sua deve estar conversando com a minha [no céu], e a minha dizendo 'graças a Deus eu tive a filha que eu tive, infelizmente você teve a que você teve. Puxa vida, que falta de sorte'".

Depois, o embate seguiu para outro tópico de maternidade. Couto criticou o fato da jornalista não ter tido filhos. "A pessoa feliz, que nunca teve o prazer de ter um filho no colo, de amamentar, de cheirar", disse.

Ana Paula então rebateu: "O que isso tem a ver? Não precisa de maternidade pra ser uma pessoa boa não". A atriz respondeu que não estava dizendo isso, mas que a colega "não teve essa sensação".

Após sair da cozinha, onde a discussão estava acontecendo, a jornalista caiu no choro.

Big Fone e possível Paredão

Agora, o jogo de Solange pode ter uma outra virada no BBB. Ainda neste domingo, Milena atendeu ao Big Fone e ganhou um poder importante dentro do jogo. Ela poderá indicar diretamente um rival ao Paredão, em uma dinâmica que integra o "modo turbo" do reality.

Sem Prova Bate e Volta nesta fase, o indicado não terá chance de escapar da berlinda. A decisão de Milena será revelada ao vivo ainda neste domingo, após o "Fantástico".

Antes da revelação, porém, a participante já comentou com aliados que indicará Couto.

"Solange, ela vai direto se for pra indicar alguém pro Paredão [...] Ela foi caçar pra cabeça dela!", afirmou Milena.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.