Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Solange Couto é o 'Anjo' da semana

Dinâmica desta semana coloca brothers em prova de habilidade que valia uma autoimunidade

BBB 26: vencedor da prova conquista imunidade no próximo Paredão (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: vencedor da prova conquista imunidade no próximo Paredão (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 18h12.

A 11ª Prova do Anjo do BBB 26, realizada nesta sexta-feira, 27, trouxe uma dinâmica baseada em habilidade e estratégia, com um formato comparado a um grande jogo de boliche. A disputa define quem conquista o colar do Anjo e, nesta semana, o benefício é ainda mais valioso: a imunidade é automática.

Como foi a prova?

 Na dinâmica, cada brother precisava controlar o movimento em uma descida, utilizando uma espécie de esponja para “limpar” o caminho e atingir os alvos espalhados pelo percurso.

Esses alvos funcionavam como pinos, e cada um deles possuia uma pontuação diferente. O detalhe é que os valores não eram visíveis para os participantes, o que adicionou um elemento de imprevisibilidade ao jogo. Ao final, vencia quem acumular a maior pontuação total.

Veja a pontuação dos brothers:

112 pontos - Solange
101 pontos - Marciele
98 pontos - Milena
95 pontos - Gabriela
86 pontos - Juliano
80 pontos - Chai
77 pontos - Jordana
77 pontos - Alberto
51 pontos - Leandro
31 pontos - Samira

Anjo da semana

A camarote Solange Couto foi eleita a Anjo da semana no BBB 26. Nesta semana, ela não vai poder imunizar nenhum participante, já que a prova era autoimune.

Ela escolheu para o Castigo do Monstro as sisters Milena e Ana Paula.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem venceu a 'Prova do Anjo' nesta sexta-feira, 27?

O que pode mudar o jogo de Ana Paula no BBB 26

BTS: 7 segredos revelados no novo documentário do grupo na Netflix

BBB 26: líder Ana Paula define quem vai indicar ao Paredão

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem venceu a 'Prova do Anjo' nesta sexta-feira, 27?

Economia

Decisão sobre adesão dos estados ao subsídio para diesel importado é adiada para segunda-feira

Esporte

GP do Japão de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação

Negócios

Endeavor: Brasil cria unicórnios, mas ainda falha em formar empresas globais