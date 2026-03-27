BBB 26: Solange Couto é o 'Anjo' da semana

BBB 26: vencedor da prova conquista imunidade no próximo Paredão (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 18h12.
A 11ª Prova do Anjo do BBB 26, realizada nesta sexta-feira, 27, trouxe uma dinâmica baseada em habilidade e estratégia, com um formato comparado a um grande jogo de boliche. A disputa define quem conquista o colar do Anjo e, nesta semana, o benefício é ainda mais valioso: a imunidade é automática.
Na dinâmica, cada brother precisava controlar o movimento em uma descida, utilizando uma espécie de esponja para “limpar” o caminho e atingir os alvos espalhados pelo percurso.
Esses alvos funcionavam como pinos, e cada um deles possuia uma pontuação diferente. O detalhe é que os valores não eram visíveis para os participantes, o que adicionou um elemento de imprevisibilidade ao jogo. Ao final, vencia quem acumular a maior pontuação total.
Veja a pontuação dos brothers:
112 pontos - Solange
101 pontos - Marciele
98 pontos - Milena
95 pontos - Gabriela
86 pontos - Juliano
80 pontos - Chai
77 pontos - Jordana
77 pontos - Alberto
51 pontos - Leandro
31 pontos - Samira
😇 #ProvaDoAnjo: E o novo Anjo do #BBB26 é: Solange Couto! #RedeBBB pic.twitter.com/63z8JGmxcq
— Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2026
A camarote Solange Couto foi eleita a Anjo da semana no BBB 26. Nesta semana, ela não vai poder imunizar nenhum participante, já que a prova era autoimune.
Ela escolheu para o Castigo do Monstro as sisters Milena e Ana Paula.
Solange Couto escolhe Milena e Ana Paula para o Castigo do Monstro 😈 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/R6EJRwToXE
— Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2026
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.