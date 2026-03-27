BBB 26: Solange Couto é o 'Anjo' da semana

A 11ª Prova do Anjo do BBB 26, realizada nesta sexta-feira, 27, trouxe uma dinâmica baseada em habilidade e estratégia, com um formato comparado a um grande jogo de boliche. A disputa define quem conquista o colar do Anjo e, nesta semana, o benefício é ainda mais valioso: a imunidade é automática.

Como foi a prova?

Na dinâmica, cada brother precisava controlar o movimento em uma descida, utilizando uma espécie de esponja para “limpar” o caminho e atingir os alvos espalhados pelo percurso.

Esses alvos funcionavam como pinos, e cada um deles possuia uma pontuação diferente. O detalhe é que os valores não eram visíveis para os participantes, o que adicionou um elemento de imprevisibilidade ao jogo. Ao final, vencia quem acumular a maior pontuação total.

Veja a pontuação dos brothers:

112 pontos - Solange

101 pontos - Marciele

98 pontos - Milena

95 pontos - Gabriela

86 pontos - Juliano

80 pontos - Chai

77 pontos - Jordana

77 pontos - Alberto

51 pontos - Leandro

31 pontos - Samira

Anjo da semana

A camarote Solange Couto foi eleita a Anjo da semana no BBB 26. Nesta semana, ela não vai poder imunizar nenhum participante, já que a prova era autoimune.

Ela escolheu para o Castigo do Monstro as sisters Milena e Ana Paula.

Solange Couto escolhe Milena e Ana Paula para o Castigo do Monstro 😈 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/R6EJRwToXE — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2026

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.