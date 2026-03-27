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BBB 26: Ana Paula e Milena estão no 'Castigo do Monstro' da semana

Solange Couto colocou as sisters para o 'Castigo do Monstro', que será disputado em dupla nesta semana

BBB 26: Com Monstro em dupla, participantes terão que trabalhar juntas para cumprir a tarefa (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Com Monstro em dupla, participantes terão que trabalhar juntas para cumprir a tarefa (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 19h22.

Solange Couto venceu a Prova do Anjo realizada nesta sexta-feira, 27, no Big Brother Brasil 26, e foi responsável por definir o Castigo do Monstro da semana. A participante escolheu a líder Ana Paula e Milena para cumprir a dinâmica.

Como é o 'Castigo do Monstro'?

Nesta semana, o "Castigo do Monstro" será em dupla. As duas castigadas vão precisar se revezar para manter a luz dos refletores sempre acesa, sem deixar que ela se apague em nenhum momento.

A dinâmica exige que uma das participantes esteja constantemente apertando o interruptor, garantindo que ao menos uma das luzes permaneça ligada o tempo todo. O descuido pode gerar consequências dentro do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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