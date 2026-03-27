BBB 26: Ana Paula e Milena estão no 'Castigo do Monstro' da semana

Solange Couto venceu a Prova do Anjo realizada nesta sexta-feira, 27, no Big Brother Brasil 26, e foi responsável por definir o Castigo do Monstro da semana. A participante escolheu a líder Ana Paula e Milena para cumprir a dinâmica.

Como é o 'Castigo do Monstro'?

Nesta semana, o "Castigo do Monstro" será em dupla. As duas castigadas vão precisar se revezar para manter a luz dos refletores sempre acesa, sem deixar que ela se apague em nenhum momento.

A dinâmica exige que uma das participantes esteja constantemente apertando o interruptor, garantindo que ao menos uma das luzes permaneça ligada o tempo todo. O descuido pode gerar consequências dentro do jogo.

Solange Couto escolhe Milena e Ana Paula para o Castigo do Monstro 😈 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/R6EJRwToXE — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.