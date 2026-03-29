BBB 26: quem Milena vai indicar ao Paredão? Sister atendeu o Big Fone

Milena atendeu ao Big Fone na tarde deste domingo, 29, no Big Brother Brasil 26 e ganhou um poder importante dentro do jogo. A participante poderá indicar um rival diretamente ao Paredão, influenciando de forma decisiva a formação da berlinda da semana.

A dinâmica acontece em meio ao chamado “modo turbo”, que acelera os acontecimentos do reality. Com isso, a indicação feita pela sister vai preencher uma das vagas do Paredão, já que não haverá Prova Bate e Volta nesta fase, o que impede o indicado de escapar da berlinda.

Quando Milena vai indicar alguém ao Paredão?

A decisão de Milena será revelada durante o programa ao vivo deste domingo à noite, depois do Fantástico. Até lá, a participante ainda não tem todos os detalhes do poder que conquistou, mas já sabe que terá uma escolha importante nas mãos.

A sister revelou, em conversa com seus aliados, que se tiver que mandar alguém para a berlinda, essa pessoa será Solange Couto.

Milena conversa com as aliadas e revela: "Solange, ela vai direto se for pra indicar alguém pro Paredão (...) Ela foi caçar pra cabeça dela!"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/0PID1admxs — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

Duas indicações?

Além da indicação do Big Fone, o Paredão será formado também pelo voto da casa e pela escolha do líder da semana. Caso Milena conquiste a liderança, existe ainda a possibilidade de ter que indicar mais de um participante para a berlinda, aumentando ainda mais o impacto de sua jogada.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.