BBB 26: quem Milena vai indicar ao Paredão? Sister atendeu o Big Fone

BBB 26: Dinâmica do Big Fone movimenta a casa e dá vantagem importante a Milena (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 29 de março de 2026 às 16h28.
Última atualização em 29 de março de 2026 às 16h31.
Milena atendeu ao Big Fone na tarde deste domingo, 29, no Big Brother Brasil 26 e ganhou um poder importante dentro do jogo. A participante poderá indicar um rival diretamente ao Paredão, influenciando de forma decisiva a formação da berlinda da semana.
A dinâmica acontece em meio ao chamado “modo turbo”, que acelera os acontecimentos do reality. Com isso, a indicação feita pela sister vai preencher uma das vagas do Paredão, já que não haverá Prova Bate e Volta nesta fase, o que impede o indicado de escapar da berlinda.
A decisão de Milena será revelada durante o programa ao vivo deste domingo à noite, depois do Fantástico. Até lá, a participante ainda não tem todos os detalhes do poder que conquistou, mas já sabe que terá uma escolha importante nas mãos.
A sister revelou, em conversa com seus aliados, que se tiver que mandar alguém para a berlinda, essa pessoa será Solange Couto.
Milena conversa com as aliadas e revela: "Solange, ela vai direto se for pra indicar alguém pro Paredão (...) Ela foi caçar pra cabeça dela!"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/0PID1admxs
— Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026
Além da indicação do Big Fone, o Paredão será formado também pelo voto da casa e pela escolha do líder da semana. Caso Milena conquiste a liderança, existe ainda a possibilidade de ter que indicar mais de um participante para a berlinda, aumentando ainda mais o impacto de sua jogada.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.