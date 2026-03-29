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BBB 26 no 'modo turbo': saiba quando acontece a próxima eliminação

Big Fone já tocou e pode influenciar diretamente o próximo Paredão

BBB 26 define dinâmica da semana e próxima eliminação (Reprodução/TV Globo)

BBB 26 define dinâmica da semana e próxima eliminação (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 19h02.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 19h03.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, neste domingo, 29, a dinâmica da semana no BBB 26, que já está no "modo turbo", e terá formação de Paredão ainda hoje, após a eliminação de Cowboy.

Big Fone com poder secreto

O Big Fone tocou nesta tarde, durante o intervalo do programa "Em Família", e foi atendido por Milena. A participante foi avisada que ganhou uma "missão muito importante no jogo. Aguarde a hora certa para agir".

Após a ligação, a sister comentou com aliados que, caso precise indicar alguém ao Paredão, pretende escolher Solange. Coincidentemente, Tadeu já havia adiantado ao público que essa será a missão.

"Depois que acabar esse primeiro programa de domingo, o Big Fone vai tocar no primeiro intervalo do programa Em Família, com Eliana. Quem atender, vai emparedar alguém, mas a pessoa só vai saber disso na hora de formar o Paredão. Detalhe importante, se quem atender ao Big Fone também ganhar a Prova do Líder, essa pessoa vai emparedar dois de uma vez", disse o apresentador.

Prova do Líder

Na noite deste domingo, o programa começa após o Fantástico, às 23h10. A primeira dinâmica será a Prova do Líder e, em seguida, acontece a formação do Paredão.

Eliminação na terça-feira

Tadeu também confirmou a data da próxima eliminação no reality. "Já na terça-feira, 31, uma pessoa deixará o programa", finalizou.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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